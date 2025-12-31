پخش زنده
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی گفت:طی ۹ ماهه گذشته تعداد ۴۶۶۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۲۴ هکتار در استان شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مجید احمدی اظهار کرد:صیانت موثر از اراضی کشاورزی آذربایجانشرقی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با ثبت عملکرد قابل توجه حقوقی و اجرای احکام مرتبط با تغییر کاربریهای غیرمجاز به یکی از دستاوردهای شاخص سازمان جهاد کشاورزی استان تبدیل شد دستاوردی که حاصل ترکیب نظارت میدانی، پیگیری قضایی و اجرای احکام قلع و قمع در سطح شهرستانها بوده است.
وی اظهار کرد: صیانت از اراضی کشاورزی یک مسئولیت راهبردی و خط مقدم امنیت غذایی استان است و در این مسیر از ظرفیتهای قانونی و میدانی به صورت همزمان استفاده کردهایم تا از نابودی اراضی مولد و تهدید زیرساختهای تولید جلوگیری شود.
احمدی با اشاره به حجم بالای تخلفات شناسایی شده در این مدت افزود: طی ۹ ماهه گذشته تعداد ۴۶۶۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۲۴ هکتار در استان شناسایی شد که این رقم نشاندهنده رصد مستمر و نظارت دقیق کارشناسان امور اراضی بر پهنههای زراعی و باغی است.
وی ادامه داد: این شناساییها منجر به تشکیل و طرح ۳۷۰ فقره دعوی حقوقی به مساحت ۷۴ هکتار در مراجع قضایی شد که بیانگر پیگیری قاطع تخلفات تا مرحله صدور و اجرای حکم است.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی با اشاره به اقدامات منجر به اجرا گفت: در این مدت ۸۴ مورد قلع و قمع به مساحت ۱.۵ هکتار با حکم قطعی اجرا شده است همچنین ۲۴۲ مورد دیگر به مساحت ۳.۵ هکتار در آستانه اجرا و در حال پیگیری نهایی قرار دارد که با صدور مجوزهای لازم به تدریج عملیاتی خواهند شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت: بر اساس ظرفیت قانونی این تبصره تعداد ۱۱۸۵ مورد قلع و قمع به مساحت ۳۹۹ هکتار انجام شده که نقش مهمی در توقف روند توسعه ساختوسازهای غیرمجاز و بازگرداندن اراضی به چرخه تولید داشته و اثر بازدارندگی قابل ملاحظهای را در سطح شهرستانها ایجاد کرده است.
احمدی با تاکید بر ادامه مسیر نظارتی و برخورد بازدارنده خاطرنشان کرد:علاوه بر اقدامات صیانتی و حقوقی، برنامهریزی برای اطلاعرسانی عمومی، آموزش دهیاران و پیگیری ایجاد همافزایی با دستگاه قضایی و انتظامی در دستور کار قرار گرفته تا ضمن حفظ اراضی کشاورزی، مشارکت مردمی نیز در جلوگیری از تخلفات افزایش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رویکرد سطح تخلفات کاهش یافته و اراضی مولد استان بیش از گذشته در خدمت توسعه کشاورزی و امنیت غذایی قرار گیرند.