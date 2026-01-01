پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی از اجرای گسترده عملیات راهداری زمستانی همزمان با بارشهای ۹ دی ماه و امدادرسانی به ۱۳۷ خودروی گرفتار در برف در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ میقانی با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: در جریان بارشها، مجموعاً ۱۵۲۳ کیلومتر از انواع راههای استان تحت تأثیر برف قرار گرفت که عملیات برف روبی با بهکارگیری ۹۱ دستگاه ماشینآلات راهداری و تلاش ۱۳۸ نفر - روز راهدار انجام شد.
وی افزود: در این مدت، محورهای روستایی ۷۰ روستا به طول ۶۸۳ کیلومتر برفروبی شد و برای جلوگیری از یخ زدگی و لغزندگی جادهها، ۳۶۷ تن شن و نمک در سطح محورهای استان مصرف شد.
مدیرکل راهداری خراسان شمالی همچنین از اسکان اضطراری ۴۲ مسافر خبر داد و تأکید کرد: تلاش راهداران بهصورت شبانهروزی ادامه دارد تا تردد ایمن در محورهای استان برقرار بماند.