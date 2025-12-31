اوقات شرعی ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴، ۱۱ رجب ۱۴۴۷ هجری قمری و یکم ژانویه ۲۰۲۶ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح: ۵ و ۴۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۷ و ۱۴ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۲۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۶ دقیقه

ذکر روز پنجشنبه:

۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله الملک الحق المبین (معبوی جز خدا نیست؛ پادشاه برحق آشکار)

حدیث روز:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ المُسلِمونَ عَلى اَمْوالِهِمْ وَدِمائِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ یَدِهِ وَ لِسانِهِ، وَ الْمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّیّئاتِ.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: مؤمن کسى است که مسلمانان او را بر مال و جان خویش، امین بدانند، مسلمان کسى است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند. مهاجر کسى است که از بدى‌ها هجرت کند و گناهان را واگذارد.

احکام شرعی:

تجافی هنگام نشسته خواندن نماز

سؤال: کسی که سجده و تشهد نماز را روی صندلی انجام می‌دهد، حکم تجافی در مورد او چیست و چگونه تحقق می‌یابد؟

جواب: کسی که وظیفه‌اش آن است که در وقت تشهد روی صندلی بنشیند در صورتی که قادر به قیام باشد بنابر احتیاط باید تجافی کند، ولی اگر نتواند تجافی را انجام بدهد ساقط است. (منبع؛ استفتائات حضرت آیت الله خامنه‌ای "مدظله العالی")