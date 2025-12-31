روش نخ نمای ضد انقلاب با کشته سازی جوان دهدشتی
امروز عکسی در فضای مجازی دست به دست شد و گفته شده جوانی به نام مهدی سماواتی اهل شهرستان فسا توسط نیروهای امنیتی کشته شده این در حالی است که این مسئله توسط خانواده سماواتی که اهل دهدشت شهرستات کهگیلویه هستند تکذیب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یکی از روشهای رایج رسانههای معاند در جریان اغتشاشات، استفاده از تصاویر افراد بیارتباط و نسبت دادن آنها به حوادث ساختگی است. این شیوه که در گذشته نیز بارها مشاهده شده، با هدف ایجاد التهاب اجتماعی و القای کشتهسازی در تجمعات دنبال میشود.
در اغتشاشات گذشته بارها تصاویر نوجوانان یا شهروندان عادی که هیچ ارتباطی با حوادث نداشتند، به عنوان «کشتهشدگان» معرفی شدند.
رسانههای معاند با تحریف واقعیت، تلاش میکنند هر تصویر یا خبر را به اغتشاشات پیوند دهند تا فضای عمومی را ملتهب کنند.
آنها با ایجاد بیاعتمادی نسبت به رسانههای داخلی و القای این تصور که نظام اسلامی در برابر مردم خشونت به کار میبرد اهداف خاصی را دنبال میکنند که با هوشیاری و بصیرت مردم نقش بر آب میشود با این حال خانوادههای افراد بیارتباط دچار آسیب روحی میشوند و جامعه با موجی از بیاعتمادی مواجه میشود.
این حرکت که به جای توجه به مطالبات واقعی مردم، ذهن جامعه درگیر اخبار جعلی و ساختگی میکنند خود گویای این مهم است که دلسوز مردم نیستند بلکه میخواهند اصل خواستهها به حاشیه رانده شود و برای رسیدن به مقاصد شوم خود موجسواری کنند.
مردم باید با هوشیاری رسانهای، هر خبر یا تصویری را پیش از بازنشر بررسی کنند. در این میان تقویت سواد رسانهای در جامعه، بهترین ابزار برای مقابله با کشتهسازی و انتشار اخبار جعلی است.
تجربه اغتشاشات گذشته نشان داد که دشمنان با انتشار تصاویر بیارتباط و کشتهسازی، تلاش دارند مطالبات اصلی مردم را به حاشیه ببرند و فضای عمومی را ملتهب کنند.
بنابراین، هوشیاری مردم، اطلاعرسانی دقیق رسانههای داخلی، و پرهیز از انتشار اخباری که از ماهیت آن اطلاع ندارید، مهمترین راهکار برای خنثیسازی این نقشهها و حفظ آرامش اجتماعی است.
در روزهای گذشته برخی رسانههای معاند با بهرهبرداری از تجمعات صنفی پیرامون وضعیت ارز در استانها، تلاش کردند این حرکتها را به سمت اهداف سیاسی خود سوق دهند.
این رسانهها که همواره در پی سو استفاده از هر حرکتی برای رسیدن به اهداف شوم خود هستند این بار نیز دست به شایعهای زدند که اگرچه چنین اقدامی مسبوق به سابقه بوده و کذب بودن ادعایشان برای مردم واضح است اما باعث شد فضای مجازی درگیر این موضوع شود.
تصویری در فضای مجازی منتشر و ادعا شد فردی به نام «مهدی سماواتی» در اغتشاشات فسا کشته شده است.
این در حالی است که بررسیهای میدانی نشان داد صاحب تصویر نوجوانی دهدشتی است که در تعمیرگاه خودرو مشغول به کار بوده و این خبر کاملاً جعلی است.
مهدی سماواتی که در تعمیرگاه خیابان رواق کار میکند گفت: این خبری که در فضای مجازی منتشر شده کذب است.
او می گوید: من یک سالی است در این تعمیرگاه کار میکنم و امروز نیز در حال تعمیر یک خودرو بودم که به من گفتند چنین شایعهای در حال پخش است.
این نوجوان بیان کرد: از مردم میخواهم به شایعات کذب توجه نکنند آنها برای رسیدن به مقاصد خود دست به هر کار می، زنند و با آبروی دیگران بازی میکنند.
دوستان مهدی که به تعمیرگاه آمده بودند تا او را از نزدیک ببینند گفتند: وقتی خبر را دیدیم اصلا تعجب نکردیم چون مطمین بودیم مهدی فسا نیست و در دهدشت کار میکند.
استفاده از تصویر جعلی برای القای کشته شدن فردی در تجمعات از ماهیت شایعه است و هدف اصلی، ایجاد التهاب اجتماعی و بیاعتمادی نسبت به اخبار رسمی است.
شایعات اخیر بار دیگر نشان دادند که دشمنان نظام اسلامی در پی بهرهبرداری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند. با این حال، هوشیاری مردم و بازاریان و همچنین اطلاعرسانی شفاف رسانههای داخلی توانست این نقشهها را ناکام بگذارد.
استمرار این روند، همراه با آموزش سواد رسانهای و تقویت اعتماد عمومی، میتواند هرگونه شایعه را پیش از اثرگذاری بیاعتبار سازد.