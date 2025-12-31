پخش زنده
امروز: -
بازاریان، اصناف و فعالان اقتصادی زنجان با صدور بیانیهای، ضمن اعلام پایبندی به آرامش و قانونمداری، خواستار ثبات اقتصادی، پیشبینیپذیری بازار و حمایت از معیشت مردم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ در پی تحولات اخیر اقتصادی و اجتماعی، بازاریان، اصناف، اتحادیههای صنفی و فعالان اقتصادی زنجان با انتشار بیانیهای، بر نقش ریشهدار و اثرگذار خود در اقتصاد کشور تأکید کرده و خواستار حفظ آرامش، ثبات اقتصادی و امنیت بازار شدند.
در این بیانیه آمده است : فعالیتهای صنفی و اقتصادی در گرو امنیت اجتماعی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی پایدار است و هرگونه بیثباتی و تنش، بیش از همه به زیان مردم، تولیدکنندگان و اقشار زحمتکش جامعه خواهد بود.
امضاکنندگان بیانیه با تأکید بر حق قانونی بیان مطالبات صنفی، از جمله کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار، اعلام کردند که مسیر بازاریان و اصناف از اغتشاشگران و خشونتطلبان جداست و هیچگونه همراهی با اقدامات مخرب و ناامنکننده فضای عمومی ندارند. آنان چنین رفتارهایی را مغایر با منافع ملی و اقتصادی کشور دانسته و خواستار تدابیر کارشناسی مسئولان برای کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم شدند.
در پایان این بیانیه، اصناف زنجان با تأکید بر همدلی، عقلانیت و همکاری همه ارکان جامعه، ابراز امیدواری کردند که مسیر رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم با کمترین آسیب و بیشترین دستاورد ادامه یابد