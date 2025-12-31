به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مشهد بار دیگر در عرصه میزبانی رویداد‌های ملی ورزشی خوش درخشید و مسابقات هزارامتیازی پدل کشور با حضور ۸۴ تیم (۱۶۸ بازیکن) در این شهر، به‌عنوان رکورددار بیشترین تعداد شرکت‌کننده در تاریخ مسابقات پدل ایران ثبت شد.

این رقابت‌ها در رده سنی بزرگسالان برگزار شد که در پایان، امیرسینا صالح از تهران) و ایمان حسینی از البرز مقام اول و محمد کاظمی و آریا جعفر تهران مقام دوم و تیم‌هایی از استان تهران مقام سوم را کسب کردند.