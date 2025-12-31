پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: توده هوای سرد تا فردا سبب کاهش محسوس دما در کل استان و وقوع دماهای صفر وزیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در برخی مناطق استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، توده هوای سرد تا فردا سبب کاهش محسوس دما در کل استان و وقوع دماهای صفر وزیر صفر و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهد شد و سپس از اواسط وقت فردا تا روز جمعه روند افزایش ۳ تا ۵ درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است.
وی افزود: تا اوایل هفته آینده وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی به ویژه در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی و جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد.
سبزه زاری بیان کرد: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت فردا مواج پیش بینی میشود و از اواسط وقت فردا تا اواخر وقت شنبه احتمال بارشهای پراکنده برف و باران در ارتفاعات استان وجود دارد.
به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته هندیجان با دمای ۱۸.۳ و دهدز با دمای ۲.۴- درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۱۵.۶ و کمینه دمای ۳.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.