دادگستری کل سیستان و بلوچستان اعلام کرد: به‌مناسبت میلاد امام علی (ع) و با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان، مرخصی پنج‌روزه به زندانیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.

اعطای مرخصی ۵ روزه به زندانیان واجد شرایط سیستان و بلوچستان به‌مناسبت میلاد امام علی (ع)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، به‌مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) و روز پدر و در راستای تأکیدات و منویات ریاست محترم قوه قضاییه و اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با موافقت رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، مرخصی پنج‌روزه به زندانیان واجد شرایط استان اعطا می‌شود.

این تصمیم در چارچوب سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و با هدف حمایت از بنیان خانواده، تقویت پیوند‌های عاطفی زندانیان با خانواده، ایجاد انگیزه اصلاحی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه اصلاح و بازاجتماعی‌سازی زندانیان اتخاذ شده است.

براساس این تصمیم، زندانیانی که واجد شرایط قانونی بوده و از نظر مراجع قضایی و زندان‌ها منع قانونی نداشته باشند، می‌توانند از مرخصی پنج‌روزه بهره‌مند شوند و اعطای این مرخصی با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی انجام خواهد شد.