دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان، گفت: بهره برداری از سه هزار واحد شهری طرح نهضت ملی مسکن در سراسر استان، تا پایان سال ۱۴۰۴ صورت خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، مهدی پارسی بیان کرد: در حال حاضر ۳۹ هزار و ۷۴۶ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های استان به پروژه‌ها متصل شده‌اند و عملیات اجرایی واحد‌ها با جدیت در حال انجام است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن استان افزود: تاکنون از مجموع واحد‌های در دست ساخت هشت هزار و ۹۸۰ واحد مسکونی به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند که نشان‌دهنده ورود بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به مراحل پایانی ساخت است.

وی با بیان اینکه میانگین پیشرفت فیزیکی واحد‌های شهری نهضت ملی مسکن در استان به ۵۸ درصد رسیده است، گفت: این میزان پیشرفت، نتیجه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بانک‌ها و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی پروژه‌هاست.

وی تاکید کرد: تکمیل و تحویل واحد‌ها به متقاضیان در اولویت اصلی قرار دارد و تمام ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند ساخت، تامین خدمات زیربنایی و آماده‌سازی پروژه‌ها بکار گرفته شده است تا واحد‌های برنامه‌ریزی‌شده طبق زمان‌بندی تعیین‌شده تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسند.