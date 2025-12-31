به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در گفت‌و‌گو با خبر ۲۳ صداوسیما لرستان گفت: شهید امیر حسام خدایی فر ۲۱ ساله امشب در اعتراضات این شهر در دفاع از نظم عمومی به دست اغتشاشگران به شهادت رسید.



سعید پور علی افزود در اعتراضات کوهدشت ۱۳ نفر از مأموران انتظامی و بسیجی با پرتاب سنگ اغتشاشگران زخمی شدند.



معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: مردم اجازه ندهند مطالباتشان توسط افراد سودجو دچار تنش شود.



سعید پورعلی با بیان اینکه اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی مردم که مربوط به حوزه اقتصادی است قابل احترام و باید شنیده شود. اظهارداشت: اعتراضات رخ داده به فشار‌های اقتصادی و تورم و نوسانات ارز بوده و بیان دغدغه‌های معیشتی است که باید با دقت و تدبیر، صدای شهروندان را شنید ولی مردم اجازه ندهند مطالباتشان توسط افراد سودجو دچار تنش شود.



وی ادامه داد: این اعتراضات زمانی که مسالمت آمیز و در چارچوب قانون باشد قابل فهم و احترام بوده، اما اغتشاش و تخریب اموال عمومی هیچ نسبتی با اعتراضات مدنی ندارد و به زیان منافع ملی است.



معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه نیروی انتظامی در استان با آمادگی کامل برای مراقبت از مردم و تجمعات قانونی حضور دارد، تأکید کرد: از مردم درخواست دارم با آرامش و خویشتن‌داری اجازه ندهند مطالبات به حقشان توسط برخی افراد سودجو دچار تنش شود.



پورعلی عنوان کرد: راه عبور از این مقطع پرهیز از رفتار‌های هیجانی و حفط آرامش اجتماعی است، دولت و مسئولان در حوزه اقتصادی، پیگیر کنترل و کاهش تورم و نوسانات قیمت هستند.



وی با اشاره به ضرورت وحدت و انسجام ملی در این مقطع حساس، یادآور شد: تجربه نشان داده هرجا شکاف و تنشی باشد دشمنان سواستفاده خواهند کرد و نباید اجازه داد این اتفاقات رخ دهد و رسانه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در این زمینه دارند.



