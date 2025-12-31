به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی فریمان گفت: ماموران پاسگاه انتظامی سنگ بست فریمان در پی گزارشاتی مبنی بر سرقت تجهیزات از ایستگاه انتقال گاز، رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند و پس از بررسی‌های انجام شده و اقدامات فنی متهم را شناسایی و پس از مدتی تعقیب و مراقبت موفق شدند در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ سلطانی افزود: خسارت ۲۰ میلیارد ریالی و اختلال در شبکه گازرسانی از اتهامات فرد متخلف است و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی وانجام تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می شود.