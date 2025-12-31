افزایش بیش از ۲۰ درصدی مصرف گاز در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: میزان مصرف گاز طبیعی در شبانهروز گذشته تاکنون ۲۰درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمید طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته میزان مصرف گاز از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب در روز به چهار میلیون و ۹۲۰ هزار مترمکعب رسیده که نشاندهنده افزایش قابل توجه استفاده از این حامل انرژی مهم است.
طالبی با اشاره به کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی طی شبانه روز گذشته تاکنون در کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: مدیریت مصرف گاز ضرورت دارد.
وی با یادآوری اینکه پایداری شبکه گاز در گرو همراهی همه مشترکان، بهویژه در بخش خانگی و تجاری است خواستار مدیریت مصرف این حامل انرژی شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان با تأکید بر نقش اثربخش شهروندان در عبور ایمن از روزهای سرد سال از مردم خواست با رعایت توصیههای کارشناسان به مدیریت مصرف گاز کمک کنند.
وی ابراز داشت: تنظیم دمای وسایل گرمایشی روی ۲۰ درجه سانتیگراد، پوشیدن لباس گرم به جای افزایش دمای محیط، مسدود کردن دریچههای کولر و درزهای ورود هوای سرد، خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضاهای بلااستفاده و استفاده صحیح و ایمن از تجهیزات گازسوز، در کاهش مصرف گاز مشارکت فعال داشته باشند.
وی عنوان کرد: مصرف بهینه گاز نهتنها به حفظ پایداری شبکه گازرسانی کمک میکند، بلکه زمینه بهرهمندی عادلانه همه مشترکان از نعمت گاز طبیعی را فراهم میسازد و از بروز محدودیتهای احتمالی جلوگیری خواهد کرد.
دمای هوا طی شبانهروز گذشته تاکنون پنج تا هفت درجه سانتیگراد در کهگیلویه و بویراحمد کاهش یافت به طوری که دمای هوای برخی نقاط مانند شهر سیسخت بامداد امروز دهم دی ماه به ۸.۶درحه سانتیگراد زیر صفر رسید.