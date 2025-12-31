پخش زنده
دو محموله مخدر، شامل مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی و داروهای مخدر، در شهرستانهای سراوان و زاهدان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان هنگ مرزی سراوان در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، توانستند ۱۷ گالن ۶۰ لیتری شامل؛ ۱۰۲۰ لیتر حاوی مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی که توسط قاچاقچیان با هدف انتقال به عمق کشور دپو شده بودند، را کشف نمایند.
همچنین احمد اصلشهرکی، مسئول پیشگیری و مبارزه با قاچاق اقلام سلامتمحور معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: محموله داروهای قاچاق، شامل چهار قلم انواع داروهای مخدر به تعداد بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار عدد، با ارزش ریالی بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال، توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، و همکاری کارشناسان اداره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، در حاشیه شهر زاهدان کشف و ظبط شد.