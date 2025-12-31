پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان، در دیدار با اعضای ستاد اعتکاف استان گفت: اعتکاف برای معتکفین، یک تجربه عمیق معنوی و فرصتی برای خلوت با خداوند، و تقویت ارتباط معنوی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، آیتالله محامی در این دیدار گفت: در کنار معتکفین، مجموعههای متعددی نیز در حوزههای پشتیبانی مادی، فرهنگی و تأمین امنیت نقش دارند که این خدمات، مکمل و زمینهساز برگزاری مطلوب این آیین عبادی است.
وی با بیان اینکه اعتکاف امروز به یک نماد اجتماعی تبدیل شده است، تصریح کرد: اعتکاف نمادی از معنویت، دینخواهی و دینداری مردم، بهویژه نسل جوان است و این در حالی است که دشمن با تبلیغات مختلف تلاش میکند نسل جدید را نسبت به این فضاها بیاعتنا یا دور نشان دهد، اما حضور گسترده جوانان، نوجوانان، دانشآموزان و دانشجویان در مراسم اعتکاف، تا جایی که در برخی مناطق با کمبود فضا و ظرفیت مساجد مواجه میشویم، نشاندهنده زنده بودن روح دینداری در جامعه است و از این جهت، اعتکاف علاوه بر اصل عبادت، ارزش نمادین و اجتماعی ویژهای دارد.
امام جمعه زاهدان با تأکید بر ضرورت توجه به محتوا و شیوه اجرای برنامهها، خاطرنشان کرد: باید مراقب بود فضای اعتکاف شلوغ و پرازدحام نشود، زیرا اصل اعتکاف، خلوت و انس با خداوند است. برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که معتکف فرصت تفکر، آرامش و خلوت معنوی را از دست ندهد.
وی یکی از دغدغههای جدی در حوزه اعتکاف را دولتی شدن این مراسم عنوان کرد و افزود: اعتکاف باید بهصورت واقعی مردمیسازی شود. نگرانی من این است که با گسترش نگاه دولتی و وابستگی به کمکهای رسمی، مساجد و برگزارکنندگان به این حمایتها عادت کنند و در صورت نبود آنها، برگزاری اعتکاف دچار مشکل شود چرا که در گذشته، مردم و مساجد با همت خود این برنامهها را برگزار میکردند و امروز نیز باید اصل بر همین مشارکت مردمی باشد و دستگاهها نقش حمایتی و تکمیلی ایفا کنند.
همچنین در ابتدای این دیدار، مسئولان ستاد اعتکاف استان، گزارشی جامع از عملکرد سال گذشته و برنامههای امسال ارائه کردند که شامل آمار تعداد مساجد برگزارکننده اعتکاف، میزان مشارکت معتکفان و مشکلات و چالشهای پیشروی برگزاری مراسم در سال جاری بود.