پخش زنده
امروز: -
دانشگاه علومپزشکی کرمان مقام سوم را در اولین جشنواره ملی ترجمان دانش کسب کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان لوح تقدیر به عنوان «تجربه موفق ترجمان دانش» به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اهدا شد.
دکتر نجمه ناظری دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات و دانش در بخش گزاره برگ به عنوان رتبه اول کشور معرفی شد.
وحید یزدی فیضآبادی عضو هیئت علمی و دانشیار سیاستگذاری سلامت رتبه سوم در بخش خلاصه اجرایی و شایسته تقدیر در بخش خلاصه سیاستی را کسب کرد.
در این جشنواره برترین ابزارهای ترجمان دانش، تولیدی از طرحها و پایاننامههای انجام شده در دانشگاههای علومپزشکی کشور انتخاب و تجلیل شدند.
این جشنواره به میزبانی دانشگاه علومپزشکی شهید صدوقی یزد و با حضور مسئولان وزارت بهداشت و مدعوین دانشگاههای علومپزشکی سراسر کشور دوم و سوم دیماه