به گزارش خبرگزاری صداوسیمای اصفهان؛ وزیر میراث فرهنگی با حضور در قلعه تاریخی و قنات روستای بیاضه، این اثر شاخص را گنجینه‌ای ارزشمند از تاریخ و معماری کویری ایران دانست و خواستار تسریع در مرمت، حفاظت اصولی و معرفی هدفمند آن در سطح ملی و بین المللی شد.

سیدرضا صالحی امیری گفت: قلعه بیاضه یکی از سرمایه‌های کم‌نظیر تاریخی استان اصفهان و نمادی از پیوند هویت، تاریخ و زیست بومی مناطق کویری است که حفاظت، مرمت و احیای آن، ضرورتی فراتر از یک اقدام کالبدی و در واقع، یک مأموریت فرهنگی توسعه‌ای محسوب می‌شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر رویکرد مشارکت‌ محور وزارت میراث‌ فرهنگی گفت: مرمت قلعه تاریخی بیاضه با محوریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و با مشارکت هدفمند بخش‌خصوصی انجام خواهد شد و تداوم روند احیا و بهره‌برداری از این مجموعه نیز با همراهی سرمایه‌گذاران، مدیران محلی و مشارکت فعال مردم منطقه دنبال می‌شود.

وی با حضور در گلزار شهدای گمنام شهر خور ضمن ادای احترام به شامخ شهدا از مجموعه تفریحی معراج الشهدا بازدید کرد و این مجموعه را ظرفیتی ارزشمند در تلفیق گردشگری معنوی با نشاط اجتماعی دانست و بر ضرورت تکمیل، ارتقا و بهره‌برداری هدفمند از چنین فضاهایی تأکید کرد.

وزیر میراث همچنین با حضور در کارگاه کرباس‌بافی، ضمن گفت‌وگو با هنرمندان بومی، بر اهمیت احیای صنایع‌دستی ، ایجاد زنجیره تولید تا فروش و حمایت هدفمند از فعالان این حوزه تأکید کرد و صنایع‌ دستی را پیشران اقتصاد محلی دانست.

سیدرضا صالحی‌امیری گفت: صنایع‌دستی، تجلی فرهنگ بومی و یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد محلی است و حمایت از هنرمندان، احیای رشته‌های بومی همچون کرباس‌بافی و تکمیل زنجیره تولید تا فروش، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار و ماندگاری جمعیت در مناطق کویری کمک کند.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در خوروبیابانک باید مبتنی بر توانمندی‌های بومی، مشارکت مردم محلی و حضور هدفمند بخش خصوصی باشد و وزارت میراث فرهنگی آمادگی دارد با همراهی مدیران استانی و شهرستانی، مسیر سرمایه‌گذاری و رونق گردشگری این منطقه را تسهیل کند.

در این سفر، جمعی از مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی، مدیران کل و مسئولان میراث فرهنگی استان اصفهان و مسئولان شهرستان خوروبیابانک، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را همراهی می کنند.