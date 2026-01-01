پخش زنده
امروز: -
۸ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از یک منزل مسکونی در خدابنده از توابع استان زنجان شناسایی و جمعآوری شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ با تلاش اکیپ انشعابات، وصول و مامورین تست امور برق شهرستان خدابنده و همکاری نیروهای انتظامی، ۸ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از یک منزل مسکونی شناسایی و جمعآوری شد. این تجهیزات با استفاده از انشعاب غیرقانونی و بار ۱۵۰ آمپر به شبکه برق متصل بودند.
فعالیت غیرمجاز استخراج رمز ارز علاوه بر هدررفت انرژی و ایجاد فشار بر شبکه، امنیت و سلامت ساکنان منطقه را نیز تهدید میکند.
بر همین اساس، شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تأکید دارد که با متخلفان طبق قانون برخورد جدی خواهد شد.