به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، معاون امدادو نجات جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: عصر امروز برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با تریلی در محور ماهدشت به اشتهارد به مرکز کنترل و هماهنگی جمعیت هلال احمر استان اعلام شد‌.

سید فتح الله هاشم نژاد تصریح کرد: بلافاصله تیم امدادی پایگاه کوثر به محل حادثه در (محدوده پل الغدیر ۲۰۰ مانده به فردآباد) اعزام شد.در پی ارزیابی اولیه وضعیت مصدومین، مشخص شد بر اثر این حادثه، ۴ نفر دچار مصدوم شده اند

هاشم نژاد افزود: یکی از مصدومین توسط نیروهای هلال احمر به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) انتقال یافت. ۳ مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات اولیه پزشکی توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

معاون امدادو نجات جمعیت هلال احمر لستان البرز از همشهریان خواست؛ حین رانندگی نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت بروز هر گونه حادثه، با شماره ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.