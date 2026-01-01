مسئول ستاد اقشار و متخصصان بسیج آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
رسانه تعیینکنندهترین ابزار جنگ نرم
مسئول ستاد اقشار و متخصصان بسیج آذربایجانشرقی گفت:در شرایطی که فضای مجازی به میدان اصلی تقابل روایتها تبدیل شده است رسانهها با جهتدهی به افکار عمومی به یکی از تعیینکنندهترین ابزارهای جنگ نرم در عصر انفجار اطلاعات بدل شدهاند.
، جعفر رزمی در دورهمی رسانهای و تجلیل از برگزیدگان رویدادهای رسانهای طنین، راویان قدس و علی شیعهسی با تاکید بر نقش تعیینکننده رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: امروز در عصری قرار داریم که رسانه صرفاً ابزار انتقال خبر نیست، بلکه نقش اصلی آن شکلدهی به افکار عمومی و ذائقهسازی است. در چنین فضایی مسئولیت فعالان رسانهای بهمراتب سنگینتر از گذشته شده است.
وی با اشاره به شرایط جنگ رسانهای افزود: در گذشته رسالت رسانه انتقال حقیقت بود، اما امروز با گسترش فضای مجازی و انفجار اطلاعات رسانهها به ابزاری برای جهتدهی افکار عمومی تبدیل شدهاند.
وی گفت:امروز با یک ساختار رسانهای مواجه هستیم که تلاش میکند بدون توجه به درست یا نادرست بودن محتوا، ذائقه مخاطب را مطابق خواست خود شکل دهد و صدای جبهه حق را خاموش کند.
مسئول ستاد اقشار و متخصصان بسیج آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه بیطرفی در جنگ رسانهای معنا ندارد تشریح کرد:هر خبر، تصویر، تحلیل و واکنش رسانهای مشخص میکند که در کدام جبهه قرار داریم جبهه حق یا جبهه باطل. قلم، امانتی در دست اصحاب رسانه است و نحوه استفاده از آن مسئولیتآور خواهد بود.
وی ضمن قدردانی از فعالان رسانهای استان آذربایجان شرقی گفت:در این نبرد رسانهای تقویت جبهه حق، روایت درست واقعیتها و افزایش آگاهی مخاطبان یک وظیفه اساسی است و اصحاب رسانه انقلابی باید با شجاعت، بصیرت و مسئولیتپذیری این رسالت خطیر را دنبال کنند.
جواد بیرام زاده رئیس بسیج رسانه آذربایجان شرقی از برگزاری چند پویش رسانهای شاخص در طول سال خبر داد.
وی اظهار کرد:در ابتدای سال پویش راویان قدس همزمان با روز جهانی قدس و راهپیمایی این روز برگزار شد و پس از آن پویش علی شیعهسی با محوریت واقعه غدیر خم به اجرا درآمد.
وی افزود: سومین برنامه پویش حریم رسالت در قالب رویداد رسانهای طنین بود که به صورت ویژه برای بانوان فعال رسانهای طراحی شد. مرحله استانی این رویداد روز چهارشنبه برگزار شد و مرحله کشوری آن نیز طبق روال هر سال در آینده برگزار خواهد شد که خبرنگاران استان آذربایجان شرقی همواره در آن موفق به کسب رتبههای برتر میشوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای رسانهای استان گفت:آذربایجان شرقی از معدود استانهایی است که اکثر تشکلها و صنوف رسانهای از جمله انجمن صنفی روزنامهنگاران، خانه مطبوعات و سایر مجموعهها در آن فعال هستند و برنامهها و پویشهای رسانهای با همکاری و همافزایی این تشکلها برگزار میشود.