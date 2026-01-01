مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید مجیدی مهر، مرزبان ایثارگر کهگیلویه و بویراحمدی در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید ستوانیکم رحیم مجیدی مهر، مرزبان ایثارگر استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور اقشار مختلف مردم در شهر یاسوج، مرکز استان، برگزار گردید.
ستوانیکم رحیم مجیدی مهر، مشهور به «پیل افکن»، در جریان انجام مأموریت حفاظت و پایش مرزهای کشور در مناطق مرزی شهرستان بانه از استان کردستان، در شرایط جوی نامساعد و بر اثر کولاک شدید به شهادت رسید.