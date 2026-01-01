مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید مجیدی مهر، مرزبان ایثارگر کهگیلویه و بویراحمدی در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید ستوانیکم رحیم مجیدی مهر، مرزبان ایثارگر استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور اقشار مختلف مردم در شهر یاسوج، مرکز استان، برگزار گردید.