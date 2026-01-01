سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد در پیامی تاکید کرد: شهادت مظلومانه این بسیجی جوان نمونه ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام تسلیت سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید امیرحسام خدایاری فرد از نیروهای مدافع امنیت و زخمی شدن 13 تن دیگر از همرزمان بسیجی اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در سطح شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می رسانیم.

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن همرزمانش درپی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

سپاه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) استان لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.