آخرین مهلت نام نویسی در سومین رویداد هنری «زیتون زخمخورده» در استان زنجان تا یکشنبه ۱۴ دی تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بر اساس اعلام دبیرخانه سومین رویداد هنری «زیتون زخمخورده»، با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه و برودت هوا، برنامه پیشبینیشده برای روز پنجشنبه لغو و زمان برگزاری این رویداد به روز سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ موکول شد.
آخرین مهلت ثبتنام برای حضور در این رویداد تا روز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
علاقهمندان جهت ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند کلمه «زیتون» را به شماره ۰۹۳۳۱۸۱۹۷۶۷ یا به شناسه @hhzanjan در پیامرسان ایتا ارسال نمایند.
زمان دقیق و جزئیات تکمیلی برگزاری، متعاقباً از طریق کانالهای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد