۱۴ دی، اعزام ۱۱۰ زوج دانشجو از استان زنجان به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ۱۱۰ زوج جوان از استان زنجان آماده می‌شوند تا در قالب برنامه فرهنگی «ماه عسل زوجین جوان - جشن وصال ۱۴۰۴» عازم مشهد مقدس شوند.

این رویداد که با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد خاطره‌ای ماندگار برای زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده برگزار می‌شود، از ۱۴ تا ۱۹ دی‌ماه در مشهد مقدس جریان خواهد داشت.

مراسم بدرقه این زوج‌ها قرار است شامگاه یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ساعت ۲۰:۳۰ در سالن انتظار ایستگاه راه‌آهن زنجان برگزار شود.

در طول این سفر شش‌روزه، زوج‌های جوان از برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و تفریحی بهره‌مند خواهند شد که شامل کارگاه‌های مهارت‌های زندگی، نشست‌های هم‌اندیشی، زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) و برنامه‌های شاد و مفرح خواهد بود.

این برنامه به همت وزارت ورزش و جوانان و با همکاری نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود و گامی مؤثر در راستای حمایت از ازدواج جوانان و تحکیم نهاد خانواده خواهد بود.