بیش از ۸۰ مقاله علمی به دبیرخانه نخستین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و آسیب‌های ورزشی در زنجان ارسال شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ اولین همایش بین‌المللی و پنجمین همایش ملی فیزیولوژی تمرین و آسیب‌های ورزشی، به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با حضور اساتید برجسته داخلی و مهمانان خارجی، صاحب‌نظران حوزه علوم ورزشی، دانشجویان و جمعی از مدیران و مسئولان ورزشی برگزار شد.

این همایش علمی با هدف تبادل دانش، ارائه آخرین دستاورد‌های پژوهشی و ارتقای سطح علمی حوزه فیزیولوژی تمرین و پیشگیری از آسیب‌های ورزشی برگزار شد و با استقبال گسترده جامعه دانشگاهی و فعالان ورزش کشور همراه بود.

بنابر اعلام ظفری دبیر علمی همایش، بیش از ۸۰ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از انجام داوری‌های تخصصی، ۶۵ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. از این تعداد، ۲۵ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۴۰ مقاله به‌صورت پوستر در طول همایش ارائه شد.

این رویداد علمی با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان، هیات تکواندو استان و باشگاه‌های ورزشی استان، بخش خصوصی و شرکت‌های مرتبط، در سالن شهید مطهری ساختمان سهروردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد و نقش مؤثری در تقویت ارتباط میان دانشگاه، پژوهشگران و بدنه اجرایی ورزش کشور ایفا کرد.

برگزاری این همایش گامی مهم در جهت توسعه علمی، پژوهشی و کاربردی علوم ورزشی و ارتقای سطح دانش تخصصی در حوزه سلامت و عملکرد ورزشی محسوب می‌شود.