پخش زنده
امروز: -
عضو هیات رئیسه و سخنگوی اتاق ایران گفت: با تأکید رئیس جمهور بر اولویتبخشی به ثبات نرخ ارز و حمایت از اصناف، فعالان اقتصادی شاهد رونق مجدد بازار و کاهش قیمتها در آینده نزدیک باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهدی امیدوار عضو هیات رئیسه و سخنگوی اتاق اصناف ایران با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری و آقایان سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران و سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه به موضوع «اصناف و اتحادیهها، مطالبات و چالشها» پرداختند و به پرسشها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
مقدمه مجری: در چند روز گذشته نوسانات به ویژه بازار ارز باعث اعتراض برخی از اصناف در بازر شد که این نسبت به این تغییرات قیمتهای ارز که به کسب و کار آنها آسیب زده بود، آمدند و مطالبات شان را به صورت کاملا صنفی مطرح کردند و در طی جلسهای که با رئیس جمهور داشتند و تلاش شد که در یک فضای گفتوگو صدای اعتراض اصناف شنیده شود و نسبت به رفع چالشها مشکلات آنها اقدام بشود.
سوال: اعتراض شما شنیده شد؟
امیدوار: بله، یک چیزی که مشخص است با توجه به نوسانات ارز و مشکلاتی که الان در حوزه اقتصادی در بازار و سیستم اقتصادی دولت مشخص است که مسائل و مشکلاتی وجود دارد. من فکر میکنم که ارکان اقتصادی دولت باید قطعا به واسطه نابسامانیها یک تغییرات و یک آسیب شناسی درستی شود. ما هم که بعنوان نماینده جامعه صنفی که از بطن جامعه صنفی رای گرفتیم و الان در برنامه حضور داریم واقعا بواسطه این است که در مورد این چالشها و اعتراضات صنفی صدای این عزیزان را بشنویم.
سوال: این بین همه اصناف مشترک است یا صنف با صنف متفاوت است؟
امیدوار: نه، صنف با صنف متفاوت است ولی یکسری از صنوف بودند که به خصوص در حوزه موبایل، طلا که بواسطه نوسانات شدید ارز چالشهای بیشتری داشتند، معترضین بودند ولی ما در نهایت بواسطه این که باید حتما اگر در یک سیستم اقتصادی درست قرار است پویا و فعال و روان کار کنیم باید اولین چیز این است که ثبات ارز و ثبات اقتصادی را داشته باشیم.
سوال: این نوسانات ارز چه مشکلی برای ما ایجاد کرده بود؟
امیدوار: افزایش گرانیها، افزایش قیمتهای کالا، رکود و تورمی که در بازار ایجاد میکند و قدرت خرید مردم را وقتی تغییر میدهد خیلی از واحدهای صنفی ما مستاجر هستند و ما آن جنسی را که دیروز فروختیم و قرار است فردا تهیه کنیم دیگر با این افزایش قیمتها نمیتوانیم، ما یکی از درآمدهایمان در بازار اعتماد به همدیگر و جنس را به هم نسیه دادن و به مردم به صورت اقساطی دادن، ما دیگر در این شرایط دیگر توان شرایط کسب و کار را نداریم و بواسطه همین هم است که ما از چند ماه گذشته یکی از دغدغههای بازار بحث مالیات بود یعنی کسی که فعال اقتصادی است میآید وارد بازار میشود یکی مالیات است. ما چند ماه است که در مورد بحث همین سامانه پایانههای فروشگاهی و مشکلاتی که در حوزه اجرای بند ب تبصره یک قانون بودجه الزام شدیم که بیاییم از آخر سال ۴۰۴ یا همان اول سال ۱۴۰۵ ما بیاییم تمامی واحدهای صنفی مان را ببریم در اخذ ارزش افزوده برای دولت، نه ما زیرساخت آن را داریم نه آن شرایطش را واحدهای صنفی دارند، چندین ماه است که پیگیری داریم میکنیم بعنوان متولی بازار از مجموعه اتاق اصناف ایران مکاتبات زیادی را کردیم با سران سه قوا و جلسه خوبی را ما دیروز داشتیم با میزبانی فراکسیون اصناف در مجلس با نمایندگان مجلس، متولیان حوزه مالیات و اقتصاد و به ریز مشکلاتی که اگر قرار باشد این قانون که ما فکر میکنیم هنوز برای اجرای آن زود است چه در حوزه اخذ ارزش افزوده، چه این که ما از سال بعد ۵۰ درصد جرایم را بخشودگی آن را نداریم این که از اول سال ۱۴۰۵ ما رسید دستگاه پز به صورت فاکتور و صورتحساب الکترونیکی حساب میشد آن را هم از دست دادیم چندین ماه است که این دغدغه برای واحدهای صنفی است و خود عزیزان میبینند که این به درستی پیگیری شد. جلسه بسیار خوبی را داشتیم و نمایندگان هم اذعان داشتند که واقعا باید در قانون اصلاحاتی انجام شود، رفتیم خدمت فعالین اقتصادی دیگری که بحث و گفتوگو شد و بعد سراغ وزیر صمت در آنجا چالشها و نگرانیها دست بندی و در نهایت با یک فضای من فکر میکنم واقعا صمیمانه و با یک رویکرد مثبت در خدمت بقیه هیات امنای بازار رفتیم به دیدن آقای رئیس جمهور، آنجا دغدغه و مشکلات را برای آقای رئیس جمهور صحبت کردیم بعنوان کسانی که در فعالین حوزههای اقتصادی مشکلات را میبینیم و تعارف هم نداریم. به صورت صراحتا و بدون تعارف با آقای رئیس جمهور صحبت کردیم مبنی بر این که این افزایش قیمتها در حوزه بازار ناشی از عدم ثبات ارز یا عدم ثبات اقتصادی و این گرانیها به ما در حوزه بازار صدمه میزند و یا این که ناترازیهای انرژی با آقای رئیس جمهور صحبت کردیم ما در چندماه گذشته واقعا کسبه ما از ناترازیهای انرژی قطعی برق و یا بعضا گاز ما صدماتی را دیدیم یا افزایش حاملهای انرژی را در صنوفی که واقعا ما احتیاج داریم به این حاملهای انرژی برای آقای رئیس جمهور در یک فضای مثبت تشریح شد. اینها همه دیده شد دخالتهایی که متاسفانه بعضی از دستگاههای اجرایی دارند در امورات حوزه اصناف انجام میدهند و برای آقای رئیس جمهور در حوزههای مختلف چه جهاد کشاورزی، چه از خود صمت و یا موارد دیگر که ما در حوزه وزارت کشور در حوزه شهرداریها داریم و یا ارگانهایی که میآیند در حوزه غذا و دارو، بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دیگر دارند دخالت میکنند در فضای کسب و کار و این چالش ایجاد کرده و ذهن واحدهای صنفی را درگیر کرده، به درستی برای آقای رئیس جمهور تشریح شد و آقای رئیس جمهور دستوراتی را دادند، یکی از خواستههای ما از آقای رئیس جمهور این بود که با توجه به این که خیلی از شرکتهایی که الان عدم تعهدات ارزی را داشتند دولتی هستند ما چیزی در حدود بر اساس خود اعلام بانک مرکزی در حدود دویست و بیست و چند شرکتهای دولتی و غیردولتی عدم اجرای تعهدات ارزی را داشتند ارزشان را وارد کشور نکردند، از آقای رئیس جمهور درخواست کردیم که حتما برای این که این بازار به درستی مدیریت شود اینها باید بیایند و ارز را وارد کشور کنند و با ایشان برخورد شود یا الان نگاه کنید تراستیهایی که الان در فضای مجازی یا حقیقی دارند کار میکنند باید یکی بر اینها نظارت کنند، بانک مرکزی آیا میداند چقدر ارز در همین فضاهای مجازی و الکترونیکی رد و بدل میشود؟ آیا سازمان برنامه و بودجه میداند چه خبر است؟ اینها را همه در یک فضای دوستانه با آقای رئیس جمهور صحبت کردیم و گفتیم که انتظار داریم که همانطور که نظارتها بر بازار شدیدتر خواهد شد در مواقع مختلف، اینها هم باید زیر تیغ نگاه دولت و آقای رئیس جمهور باشند یعنی درست است شرکت دولتی است ولی باید تعهدات ارزی خود را به درستی انجام بدهد.
سوال: اصلا آنها باید بهتر و درستتر انجام بدهند.
امیدوار: بله، ما یکی از مشکلاتی که من فکر میکنم وقتی به آقای رئیس جمهور گفتیم همان جا دستور دادند که این موضوع حتما پیگیری شود تعدد سامانههایی که ما در حوزه کسب و کار داریم شاید خیلیها در آن جلسه باورشان نمیشد که ما در حدود ۳۰ سامانه در حوزه کسب و کار داریم، تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون قاچاق را آنجا تشریح کردیم که اگر قرار است ما در انبارهای خودمان جنس را ثبت کنیم ولی نتوانیم آنی ثبت کنیم و چند روز طول بکشد کالا ایرانی است ولی جریمههای سنگین حوزه قاچاق را داریم. من فکر میکنم تصمیمات خوبی هم آنجا گرفته شد و علاوه بر این که آقای رئیس جمهور دستور دادند جناب آقای رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی تازه هم قبول مسئولیت کردند که باید در حوزه اقتصادی این دغدغه و نگرانی و اعتراضات واحدهای صنفی به درستی دیده شود. یکی از تصمیمات خوب این بود که قرار شد با ۵ وزیری که درحوزه بازار در ارتباط هستند یک ستادی تشکیل بشود به پیشنهاد مجموعه اتاق اصناف ایران و محوریت وزارت صمت که ما بیاییم در یک ماه گذشته مشکلات حوزه بازار را تحت عنوان ستاد رفع موانع و چالشهای بازار بیاییم شناسایی کنیم و آقای رئیس جمهور دستور داد که ماه بعد با حضور خودشان باید وزرا بیایند بنشینند و بخصوص در حوزه اقتصادی توضیح بدهند چه اتفاقاتی افتاده است. بحث بعدی این بود که با هماهنگی که با سران سه قوا انجام شده بود یک کار خیلی خوبی انجام شد و قانون که از بطن جامعه به هر دلیلی شاید درست بیرون نیامده بود، شاید درست زیرساختها را ندیده بودند شاید ما را ندیده بودند در اجرای قانون و حتی نوشتن قانون یعنی مجموعه بخش خصوصی حضور نداشته، کم کاری نشد قانون یک سال تعویق افتاد برای اجرای قانون سامانههای پایانههای فروشگاهی و همان اجرای ارزش افزوده که دغدغه چندین ماهه واحدهای صنفی یعنی شما فکر کنید ما میرفتیم به یک آرایشگاه باید ۱۰ درصد ارزش افزوده میدادیم آیا اصلا آن آرایشگاه میتواند این شرایط را ایجاد کند که بعد این ارزش افزودهها را بدهد؟ جلسات متعددی را ما در این چند ماه داشتیم یکی از دستاوردهای این روزها این بود که قانون یک سال به تعویق افتاد و قرار شد با حضور اتاق اصناف ایران و بخش خصوصی اصلاح قانون صورت بگیرد و دغدغههای حوزه ما که بیشتر اقتصادی بود، خدارا شکر ما در این دو روزه ما کاهش قیمت خوبی را در حوزه ارز داشتیم ولی این باید ثبات داشته باشد بدون تعارف با اقای رئیس جمهور حتی اعضای هیات امنای بازار بودند اتاق تهران و اعضای هیات رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران بدون تعارف خیلی از مشکلات را عنوان کرد بقیه اعضا، ما به دنبال این هستیم که به درستی آنچه را که و وظیفه ما است و مطالبات صنفی است و سالها است به دنبال آن هستیم به بهترین نحو خروجی داشته باشد.
سوال: به صورت خلاصه اهم مطالبات اصناف یکی بحث مالیات بود یکی بحث ارز، ناترازیهای انرژی، تعدد سامانهها، در مالیات فرمودید الان تصمیم خوبی که از نظر شما گرفته شده این است که آن اجرای سامانه پایانههای فروشگاهی و مالیات بر ارزش افزوده برای همه اصناف یک سال عقب بیفتد؟
امیدوار: بله و این که در اصلاح آن هم باز ما باشیم یعنی اگر قرار است اصلاحی هم انجام شود و قطعا دارد انجام میشود با تصمیمی که سران سه قوا گرفتند بخش اتاق اصناف ایران بعنوان متولی بازار باید حضور داشته باشد دغدغه و نگرانیهای ما را هم ببینند. ما آنجا خدمت آقای رئیس جمهور گفتیم که دیدن شما شاید سخت باشد، دیدن وزرا هم شاید به این راحتی نباشد، پس این پیشنهادی که آن ستاد بررسی و مشکلات موانعی که در حوزه بازار داریم باید ما بنشینیم با وزیر یا معاونان وزیر مشکلات را بگوییم و جالب است که آنجا خود آقای رئیس جمهور بیان کردند که من خودم باید در جلسات ماهانه باشم و ببینیم این صحبتهایی که انجام میشود به نتیجه رسیده یا نرسیده، اهم صحبتها بخصوص صنوف ما بحث اقتصاد است و مشکلاتی که الان داریم میبینیم.
سوال: با آقای سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران صحبت کنیم. بفرمایید این اعتراضاتی که اتفاق افتاد یک بخش مهم آن در حوزه صنف فروشندگان موبایل و تلفن همراه و لوازم جانبی بود، یک بخشی از مطالبات را آقای امیدوار اشاره کردند بحثهای مالیات و ثبات ارز و سامانهها و اینها، آیا مطالبات دیگری تخصصا در حوزه فروش موبایل و صنف شما بود که الان این جا اشاره نشده و بنا است که شما به آن بپردازید؟
حسینی: من اگر اجازه بدهید یک توضیح خیلی مختصری راجع به این اتفاقات چند وقت اخیر بگویم. این بحث اتفاقات اخیر یک چند نفری که از صنف تلفن همراه نبودند ورود کردند به بازار تلفن همراه و یک مقدار آنجا را متشنج کردند.
سوال: از کجا بودند؟ میدانید؟
حسینی: نه، باید نیروهای امنیتی این را بگویند، ما فقط در جریان هستیم که اینها از بچههای صنف موبایل نبودند و تحقیقی که کردیم مطمئن شدیم که بچههای صنف موبایل نبودند.
سوال: قبل از این که اعتراض شکل بگیرد اینها آمدند؟
حسینی: با حضور اینها فضا متشنج شد و مغازهها به دلیل این که میدانید الان کالاهای تلفن همراه بسیار گرانقیمت شده بخاطر این که آسیبی نرسد ضرر مالی به ایشان نرسد مجبور شدند که فروشگاههایشان را ببندند.
سوال: کدام بازارها را شما میفرمایید؟
حسینی: همان طرف بازار جمهوری مرکز تلفن همراه کشور سمت خیابان جمهوری است سمت پل حافظ آنجاها است. آنجا مجبور شدند که مغازه هایشان را ببندند و بستن مغازهها میدانید آن پاساژ حدود هزار تا دو هزار تا مغازه است وقتی پاساژ بسته میشود افراد آن به بیرون از پاساژ میآیند یک جمعیت عظیمی تشکیل میشود درخواست کردند که راجع به مسائل مختلف شان آمدند مسائل شان را مطرح کنند البته این درخواست و مسائل مطرح کردن شان به دور از هرگونه اغتشاش و هنجارشکنی بود حالا یک مقدار کسان دیگری بودند که آنجا هنجار شکنی کردند ولی بچههای صنف موبایل ما قاطی این مسائل نبودند.
سوال: الان یک سوال آقای امیدوار دارند.
امیدوار: ما یکی از دغدغههایی که در این یکی دو روزه لااقل خود من شنیدم در مورد این بحث سامانه بهینه است و آن یک میلیون دلاری که مشکلاتی روی آن بوده، این را توضیح بدهید و یکی این که آن موبایلهایی که خوداظهاری درستی نشده بود و مشکلاتی که ما داشتیم یکی از دغدغههای این روزهای بچهها بود آن را به کجا رساندید؟
حسینی: من یک تشکر ویژه از آقای امیدوار کنیم که پشتیبان خیلی شدید ما است در این ایام و مصرانه واقعا مشکلات را پیگیری میکنند. راجع به بحث بهینه تمامی اصناف کشور یک بحث سهمیه ارزی دارند مضاف بر سهمیه ارزی در صنف تلفن همراه ما یک بحث سابقه داریم، این بحث سابقه و سهمیه در صنف تلفن همراه این چند وقته یک مقدار بغرنج شده و آن سهمیهای که برای صنف تلفن همراه تایید شده قابل ثبت سفارش است یعنی ثبت سفارش شده الان، نصف دیگر آن به واقعیت پیوسته و کالای آن به کشور آمده، به همین دلیل که آن بخش نصفهای که ثبت سفارش شده باعث شده که سامانه بسته شود، چون سهمیه پر شده، آن دو میلیارد دلاری که برای صنف تلفن همراه تایید کرده وزارت صمت که میتوانند واردات را انجام بدهند آن دو میلیارد پر شده به این دلیل یک سامانهای راه افتاده به نام سامانه بهینه که الان جلوی تقریبا ۱۵ شهریور امسال جلوی ثبت سفارش شرکتهای ما بسته شده و این باعث بیکاری صنف ما شده مخصوصا شرکتهای کوچک که اصطلاحا به آن شرکتهای ۵۰۰ هزار تایی میگویند الان قابلیت این را ندارند که ثبت سفارش انجام بدهند و الان یکسری از آنها در امرار معاش شان ماندند.
امیدوار: آن دغدغه خوداظهاریهایی که ما در مشکلاتی که الان در همین یکی دو ماهه در حوزه بازار داشتیم همین امروز هم چند تا پیامک من از همکاران شما داشتم آن را که به بهترین نحو جلو رفتیم یک توضیحی هم بدهید که آخر آن چه شد؟
حسینی: متاسفانه حدود سه ماه پیش یک مبحثی مطرح شد در صنف تلفن همراه، یکسری شرکتهای متخلف یک تعداد خیلی زیادی گوشی وارد کرده بودند که با یک ترفند خاص توانسته بودند عوارض گمرکی گوشیها را خیلی مبلغ آن را کمتر از چیزی که واقعی است پرداخت کنند این باعث شده بود که بعد از چند وقت سامانه همتا این قضیه را متوجه شود و گوشیهای تلفن همراه مردم یا یکسری گوشیهایی که هنوز فعال هم نشده بود دست کسبه، مسدود شود. به لطف دوستان در هیات رئیس اتاق اصناف ایران مخصوصا جناب آقای فراهانی این اتفاق پیگیری شد مصوبهای از سازمان قاچاق کالا گرفتیم و به لطف خدا توانستیم آن دوستانی که این دستگاهها دست شان بود با مدارک شان به اتحادیههای هر شهر مراجعه کردند و انشاالله فکر میکنم در چند روز آینده فکر میکنم تا سه چهار روز آینده اینها وصل شود.
سوال: الان آن سامانه بهینه هم مشکل آن حل شد برای ثبت سفارشها؟
حسینی: سامانه بهینه خیلی مسئله اش بغرنج شده الان شرکتهای ما واقعا درگیر این قضیه هستند تقاضا دارم اگر بشود یک خروجی خیلی خوبی از این برنامه داشته باشد یک گزارش خوبی داشته باشیم برای این صنف که بهینه بتوانیم یک تغییر عقیده و تغییر نظری برای این بهینه سازی برای ثبت تلفن همراه ما داشته باشیم.
امیدوار: من یک مورد دیگر هم درجلسهای که ما دیروز با دوستان در حوزه مالیات داشتیم برای اینتاکد و یا همان ضرر مالیاتی عزیزانی که در حوزه موبایل و لوازم جانبی دارند کار میکنند این نوید را بدهید که انشالله در تبصره ماده صد سال بعد باز تغییر خواهد کرد و باز یک تخفیفی را آنجا ... یعنی هزینههای این عزیزان خواهند دید یکی از دستاوردهای جلسه دیروز هم همین بود.
حسینی: الحمدالله، دست شما درد نکند ممنونم. من یک موضوع را میخواستم مطرح کنم. ما الان یک بحثی مطرح شده، در صنف خودمان که بچههای صنف ما، اعضای صنف ما واقعا برای سال آینده هیچ برنامهای ندارند. از سال ۹۶ که تحریمها شروع شد شرکتهای موبایلی ما آمدند ورود کردند برای واردات تلفن همراه کمک کردند به دولت که کالای تلفن همراه گران نشود در بخش خدمات پس از فروش آن خیلی تلاش کردند که به بهترین نحو بتوانند به مردم خدمات پس از فروش بدهند ولی این چند وقت یکسری کارهایی دارد انجام میشود مخصوصا در بحث خدمات پس از فروش و در بحث تخصیص ارز یکسری از شرکتها یک مقدار ناعادلانه دارد این اتفاق انجام میشود و در بحث خدمات یک بحثی مطرح شده که نامه نمایندگی و یکسری چیزهایی که تخصصی است و من نمیخواهم در این برنامه به آن اشاره کنم این دارد باعث انحصار میشود. انحصار وقتی ایجاد شود قطعا آن کالا به دست مصرف کننده با آن قیمتی که باید برسد نمیرسد و یکسری از آدمها، جوانهایی که در این صنف دارند کار میکنند از این موضوع دلسرد میشوند و امیدی به آینده دیگر ندارند انشاالله اگر بشود از این برنامه استفاده کنیم یک برنامه ریزی خوبی برای این قضیه انجام بشود بحث انحصار و بحث خدمات پس از فروش را یک بازنگری خوب روی آن انجام بدهند بتوانیم انشاالله برای صنف مان یک دستاورد خوب داشته باشیم.
سوال: الان جو و فضای همکاران شما اعضای صنف شما الان جو آرام و خوبی است؟
حسینی: به لطف خدا امروز بله، امروز یکسری از پاساژهای موبایلی باز بودند هیچ مشکلی هم نداشتند، الحمدالله به روز پدر هم داریم نزدیک میشویم معمولا کادوهای روز پدر به سمت تلفن همراه رفته، مردم دارند میروند، البته که قدرت خرید مردم خیلی پایین آمده و خیلی در بحث تلفن همراه کالا گران شده به دلیل همان نرخ ارز ولی انشاالله با اتفاقاتی که در آینده قرار است بیفتد و با ثباتی که در ارز میخواهد قرار بگیرد این اتفاق رقم بخورد و کاسبی بچههای ما هم یک مقدار بهتر شود انشاالله.
سوال: آقای امیدوار، در حوزه تصمیمات، مالیات را اشاره فرمودید. در مطالبات دیگری که فرمودید ارز و اینها آنها چه تصمیمی گرفته شد؟
امیدوار: ما یک بسته پیشنهادی هم تقدیم آقای رئیس جمهور شد. یکی از دغدغههای ما بحث بانکداری یکطرفه است واقعا ما در بروکراسی اداری بانکها، واحدهای صنفی در حوزه تسهیلات مشکل دارند ما باید برویم به سمت فرآیندی که یک واحد صنفی براحتی بتواند از تسهیلات ویژه با کارکرد حساب خود داشته باشد، چون فعال اقتصادی است یا بتوانیم در یک شرایط خاص مثلا برای صنف پوشاک، کیف و کفش، مثلا برای یک فصلی نیاز دارند که یک میزان تسهیلاتی را داشته باشند و بلافاصله که بعد از سه چهار ماه که خروج خوبی داشته باشند از آن فصل بتوانند کار انجام بدهند. ما گردش مالی و یک سرمایه بر گردش کار را یک کمی سخت کرده است این روزها و نگرانی که ما این روزها داریم اینکه ما در جلوی جبهه هستیم، ما در دید مردم هستیم. وقتی کسی وارد واحد صنفی میشود، اگر مثلاً لبنیات گران شده است اول ما را میبینند. ما توزیع کننده هستیم، از آقای رئیس جمهور درخواست کردیم که در حوزه کالای اساسی و موارد دیگری که یک گرانی را داریم، گران فروشی هم در همه اقشار تخلف است ما هم مستثنی نیستیم، قطعاً هم برخورد میشود، پروندههایی هم زده شده است ولی اینکه متهم هستیم به گرانی و گران فروشی این را باید واحدهای صنفی را ببینند. ما براساس فاکتور خریدی که داریم سود معقولی داریم و در این بسته پیشنهاد ما این بوده است که ما برویم به سمت اینکه تسهیلات ویژهای در حوزه مالیات، مشوقهای مالیاتی به تجار ما داده شود برای اینکه بتوانند هم ارز را وارد کشور کنند و هم در این اقتصاد بتوانند یک اشتغال زایی داشته باشند و بستههایی که دولت بتواند شرایط ایجاد کند که ما به راحتی فعالیت کنیم. این شرکتهایی که با رقمهای بالایی به تعهدات ازی شان عمل نکردهاند، آنها را گفتند به جد پیگیر خواهند شد و خود آقای رئیس جمهور هم در جریان اینها بودند. قطعاً درخواست ما از رئیس جمهور این بود که باید در ارکان اقتصادی تغییراتی انجام شود و ایشان قول دادند. در حوزه اینک هما بتوانیم از این رکود تورمی بیرون بیاییم، در بسته پیشنهادی مواردی عنوان شد که قرار شد در این جلسهای که هر ماه برگزار میشود، پنج وزیر با محوریت وزارت صمت و مجموعه اتاق اصناف ایران آنها را بررسی کنند.
سؤال: جلسه بعدی ستاد شما که آقای رئیس جمهور هم اصرار دارند که خودشان هم حضور داشته باشند، چه زمانی برگزار میشود؟
امیدوار: آقای رئیس جمهور فرمودند تا یک ماه بعد جلسه خروجی را باید به ایشان گزارش بدهیم. قرار شده است در هفته آینده یا وزیران یا معاونین وزیران مشکلات و چالشها در حوزه بازار احصاء شده است، ما در جلسهای که رئیس جمهور دستور داد باید آنجا گزارش داده شود و از خود دستگاههای اجرایی بخواهند که چه کار میخواهند کنند. چون ما مشکلات را احصاء کردهایم، رئیس اتاق اصناف ایران نامهای را به کلیه اتاقها ارسال کرده است، مبنی بر اینکه اگر علاوه بر آن مواردی که در طول یکماه گذشته عنوان شده است، اگر دغدغهای دیگری هم است ما در این جلسات بتوانیم با محوریت اتاق اصناف ایران جلو ببریم.
سؤال: راجع به ناترازیهای انرژی و قطعی گاز و برق اینها چطور؟
امیدوار: یکی از درخواستها از رئیس جمهور این بود که باید اینها را در مالیات ما ببینید. وقتی ما در چند ماه گذشته در برخی از استانها سه چهار ساعت برق نداشتهایم و درست کسب و کاری انجام ندادهایم. رئیس جمهور قول دادند که این حتماً در مالیات آن استانهایی که براساس درجه بندی، قطعی برق داشتهاند. یا بعضی از صنوف ما رستورانها یا کافی شاپها در این شرایط ویژهای که شما میتوانید برای شور و نشاط اجتماعی در بیرون از فضای کسب و کار میز و صندلی گذاشته میشود، ولی ما بابت ناترازی انرژی شاید نتوانیم گرما اتاقهای آنها را روشن کنیم، اینها قطعاً در فروش آنها تأثیر خواهد شد و قرار شد در حوزه مالیات به این عزیزان کمک شود.
سؤال: شما معتقد هستید یک شکاف و فاصلهای بین واقعیت بازار و تصمیمهایی که در دولت گرفته میشود وجود دارد، چرا این فاصله وجود دارد؟
امیدوار: قانون بهبود فضای کسب و کار، کاش قانون درست اجرا شود، در متن ۴ ماده ۵ ماده ۲۴ صراحتاً اعلام کردهاست که اگر قرار است یک آئین نامه، مقرره برای بخش خصوصی یا کسی که قرار است اجرا کنید، باید خودشان حضور داشته باشند. ما هر قانونی که از بتن جامعه بیرون آمده است، از هر قشری، برای آنها تصمیمی گرفتهایم و خود آنها حضور داشتند اصلاً نیازی به تبصره و آئین نامه ندارد.
سؤال: شما در تصمیمها حضور نداشتهاید؟
امیدوار: خیر. الان در این قانون سامانه پایانه فروشگاهی دغدغههایی داشتیم که در جلسات نداشتیم. رئیس جمهور دستور دادند که حتماً در جلسهای که به واسطه اصلاح قانون انجام میشود، دغدغه حوزه اصناف دیده شود، لااقل برویم به سمتی اینکه این فراخوانها براساس صنوف و رتبه بندی و دسته بندی انجام میشود. به جرأت میتوانم بگویم هر جایی صدا و دغدغه ما را شنیدند به بهترین نحو کار انجام شده است. رئیس جمهور هم فرمودند که شاید صدای اعتراضاتی که در حوزه اقتصادی و مطالبات صنفی است، کمی دیرتر این روزها است، اما خروجی خوبی خواهد داشت.
سؤال: آقای پازوکی، در صنف شما مهمترین مطالباتی که مطرح بود چه است؟
پازوکی: یکسری از مطالباتی که ایشان فرمودند که کلی برای صنوف هستند. مطالبات ما مسئله بانکداری بود و مسئله بورس بود. تبلیغاتی که متأسفانه امروز در صداوسیما میبینیم بابت فروشگاهها و متأسفانه سراها که فقط ما هستیم که داریم کالا را به صورت قسطی و کف قیمت میفروشیم و آقای رئیس جمهور خیلی تعجب کرد. وقتی به ایشان گفتیم چه اتفاقی در بانکداری دارد میافتد که به جای اینکه پول باید دست کسبه و مردم باشد که قدرت خرید و قدرت انتخاب داشته باشند، متأسفانه هر بانکی که میروید میگویند ما اعتبار نداریم و نمیتوانیم به شما پول بدهیم، با این تبلیغات مردم به سمت این فروشگاهها کشیده میشوند و کالاهایی که خریداری میشود به صف عرضه برمی گردد با حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد کمتر که آقای رئیس جمهور قول دادند که پیگیری کنند. همان تبصره ۴ ماده ۱۸ بود، متأسفانه عزیزانی که در چهار پنج سال گذشته به تولید کمک کردند، کمک کردند به اینکه کالای ایرانی در خانه مردم برود، جرائم سنگینی شدند سر این برای ثبت و خروج در سامانه، متأسفانه طرف ۱۱ یا ۱۲ هزار قلم کالای ایرانی که در طی چهار سال فروخته بود، مالیات و ارزش افزوده آن را داده بود، پروندههایی برای آنها درست کردند که نمیتوانم اسم ببرم و رقم آن را بگویم، رئیس جمهور گفتند حتماً پیگیری میکنند، قرار شد اسناد و مدارک به ایشان بدهند. سامانه صدور مجوزها بود و مشکلاتی که برای اصناف به وجود آورده است. با این سامانهها ما دیگر از افراد صنفی دور هستیم، نمیتوانیم آنها را رصد کنیم، نمیتوانیم با آنها به طریقی آشنایی داشته باشیم، ببینیم به چه صورت برای چه در صف لوازم خانگی آمده است، اصلاً میتواند این شغل را ادامه بدهد، سابقهای دارد یا ندارد. ماده ۱۸۶ قانون نظام مالیاتی که بزرگترین معضل امروز در سامانه صدور مجوزها است. از دست رفتن سرمایه کسبه، تورم دست کسبه نیست، تورم را چه کسی درست میکند، بالا رفتن قیمت ارز یا طلا، درست برخلاف آن چیزی است که ما احتیاج داریم. چون هرچه قیمت کالا بالا برود، سرمایه کسبه از دست میرود، قدرت خرید مردم کمتر میشود و رکود بیشتری در بازار ایجاد میشود. من کاسب صبح اگر مغازهام را باز نکنم و نتوانم روزی خانوادهام را بیاورم، تا چه زمانی میخواهم از سرمایهام بخورم، سرمایه یک روزی تمام میشود، بانک که اعتبار نمیدهد، پول را هم که در تولید نمیبرد، پس من باید چه کار کنم. در دو سه سال گذشته خروج جواز کسب ما یعنی کسانی را که جواز کسب آنها را باطل کردهاند بیشتر از ورودی ما بوده است و این را بارها گفتهایم. مسئله بزرگتر اینکه الان افزایش کارت به کارت سقف اش ۱۰ میلیون تومان است، با افزایش قیمت کالا چطور میخواهیم انجام بدهیم، باید در صف بانک بایستیم تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان باید بگوییم برای چه از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر میخواهید حواله بزنید. اگر این سقف کارت به کارت تا ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، آن سقف ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند کار و کاسبیها راه میافتد.
سؤال: چرا کارت به کارت، مگر با دستگاه پوز نمیکشید؟
پازوکی: ۱۰ میلیون تومان است. کارتی که درب مغازه میکشید نه، کارت به کارتی که میخواهیم انجام بدهیم، پولی را که به کارت دیگری میخواهیم انتقال بدهیم. یک مشکل دیگر اینکه الان ما ۹۰ درصد از مغازهها سرقفلی است و اجاره سرقفلی است، یعنی مالک آن فروشگاه را دارد رصد میکند. امروز اگر در خدمات معاملاتی که دارد انجام میشود، میگویند سرقفلی املاک تجاری اداری دارد جابجا میشود، اگر این تبدیل شود به کلمه نقل و انتقال سرقفلی کسب و کار یا کسب و پیشه در قوانین مالیاتی دیگر مالک نمیتواند. امروز یک جوانی فارغ التحصیل میشود یا به هر دلیلی میخواهد کسب و کاری راه بیندازد. اگر بخواهد مغازه پدری اش را تغییر شغل بدهد، متأسفانه مالک آن مغازه رقمهایی را درخواست میکند که شاید اداره مالیاتی در مالیات گرفتن آن هم بماند و این خیلی برای ما الان معضل شده است. دغدغه ما امروز در شهرهای بزرگ، فروشگاههای بزرگ به طریقی دارند تبلیغ میکنند که شهرداری و صداوسیما و بانکها با آنها هماهنگ هستند. به آقای رئیس جمهور گفتم همیشه روی یک کاسب نظارت است، آیا نباید به مدیران دولتی نظارت شود، آیا بانکها را نباید نظارت کرد. فقط ما نیستیم که باید جواب دستگاههای نظارتی را بدهیم.
امیدوار: آقای پازوکی، یکی از دغدغههایی که آن روز شما هم عنوان کردید بحث بورس بود. آن را هم یک توضیحی بدهید.
پازوکی: اینجا به تولید برمی گردد، ما یک زنجیره داریم از مواد اولیه تا تولید نهایی کالا. امروز در تولید لوازم خانگی متأسفانه کالایی که فولاد، مواد پتروشیمی، مس و آلومینیوم میخواهد به تولیدکننده لوازم خانگی بفروشد، باید به بورس برود، به قیمت دلار روز خلیج فارس قیمتگذاری شود و بعد خریداری شود. بعنوان مثال قیمت یک نوع مواد شیمیایی به چهار برابر قیمت زمانی که در بورس عرضه شده است به دست تولیدکننده رسیده است. مردم فکر میکنند ما گران فروش هستیم، مردم بخدا سرمایه ما از بین رفته است. من دو ماه پیش اگر با یک مبلغی ۱۰ تا یخچال میتوانستم بخرم، امروز به فاصله یک یا دو ماه ۱۰ یخچال شده است ۷ تا یخچال، خود من هم یک مصرف کننده هستم. امیدوارم با این؟ که آقای رئیس جمهور دستور دادند و مشکلات و معضلات صنف بررسی شود، به نقطهای برسیم که همه ما بر سر یک سفره هستیم و این سفره را کوچک نکنیم و بزرگ اش کنیم تا همه ما بهره ببریم. یک تشکر از نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی میکنم، ما مشکلی در سه راه نداشتیم، کسبه ما همراه بودند، حتی زمانی که یک اتفاق کوچک میخواست بیفتد با اینکه ضرر و زیان به بعضی از کالا خورد که این آقایان داشتند از آن مسیر داشتند رد میشدند به صنف ما زدند فقط بخاطر اینکه خدایی ناکرده آتش سوزی و چیزی نشود به فاصله یک ربع و نیم ساعت مغازه کرکرهها بسته بود، کسبهها جلوی مغازهها ایستاده بودند و بعد هم باز شد و الان هم در جریان است و مغازهها باز است و امنیت هم برقرار است.
امیدوار: به جرأت میگویم ۳ و نیم میلیون واحد صنفی داریم که یک سوم جمعیت کشور هستند. ما در جنگ ۱۲ روزه همین واحدهای صنفی مگر دولت کالاهای اساسی را به اندازه آن شرایط نداشت، چون درخواست خیلی زیاد بود، واحدهای صنفی که انبار داشتند خیلی از کالاهای اساسی شان را در بازار آوردند و به بهترین نحو بازار توسط اینها مدیریت شد و درخواست از آقای رئیس جمهور این بود که درست است فروشگاههای بزرگ یا سراها ولی خرده فروشها و شبکه مویرگی چقدر توانست کمک حال باشد و متأسفانه اجاره بهاهایی که برای افزایش آن دیده نشده است، این را از رئیس جمهور خواستند که یک تمهیداتی دیده شود. چرا ما اگر یک جنسی را گرانتر بفروشیم جریمه میشود ولی چرا باید به ارحتی مالکین اجارهها را چندین برابر کنند و اگر در یک املاکی ثبت نکنید به راحتی در یک دفتر محضر ثبت میکنید.
سؤال: نکته مهم هم این بود اعتراض و مطالباتی که مطرح بود کاملاً صنفی بود و یک عدهای سعی کردند که این را از حالت صنفی خارج کنند و رنگ و بوی سیاسی بدهند و یک عده هم آن طرف آب نشستهاند که از این آب گل آلود ماهی بگیرند و معرکه گرفته بودند که چه اتفاقی افتاده است. تحلیل شما چه است؟
امیدوار: همانطور که خدمت مسئولین اقتصادی و رئیس جمهور هم گفتیم ما باید به سمتی برویم که قولی که دادند ثبات اقتصادی و ثبات ارز را داشته باشیم. اگر ثبات در چندین ماه باشد بازار روان و پویا میشود به راحتی میتوانید مراودات مالی داشته باشید و قطعاً بازار راه میافتد و رئیس جمهور هم دستور دادند که به زودی با کاهش قیمت و این ثبات جبران خواهد شد.
سؤال: در این چند روز یک اتفاقی که افتاد اینکه هوشمندی هم از طرف اصناف بود و هم از طرف نیروهای انتظامی بود، یعنی خیلی هوشمندان مسئله مدیریت شد؟
امیدوار: بله، مطالبه وقتی صنفی باشد، به درستی مدیریت میشود.
سؤال: آقای حسینی، راجع مطالبات صنفی تان بفرمایید
حسینی: بیشترین چالش فعالان بخش خصوصی و خاصه اصناف در حوزه سه قانون است، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی و قانون تأسیس صدور مجوزها. این قوانین در برخی از حوزهها نیاز به اصلاح در مجلس شورای اسلامی را دارند و در بعضی از حوزهها در اجرا ما را دچار چالش کردهاند. به طور مثال در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به فعال بخش خصوصی، به تولیدکننده اشاره میکنند شما اجازه ندارید ارز کالاهای وارداتی یا مواد اولیه وارداتی تان را خودتان تأمین کنید و بانک مرکزی باید این را اختصاص بدهد، ما میگوییم چشم، میگوییم تا چه زمانی این ارز اختصاص داده میشود میگویند معلوم نیست، بنابراین چرخ کارخانه تولیدات میخوابد، بازار تقاضای کشور به چالش کشیده میشود. میگوییم اجازه میدهید با ارز خودمان وارد کنیم، میگویند نه آن قاچاق محسوب میشود. افراد خاصی که ارتباطات خاصی دارند به این ارزها دسترسی دارند و فعالان بخش خصوصی اهل و اصیل باید ماهها در یک صف طولانی باقی بمانند این یکی از چالشهایی است که ما در حوزه اجرای این قانون داریم و پیشنهادی که برای آن ارائه کردهایم، صدور کارتهای بازرگانی تخصصی است که تا به امروز پاسخی دریافت نکردهایم. دومین چالش ما در حوزه اجرای این قانون واژه نامأنوس ظن قاچاق است، برداشتهای ناصوابی که از این واژه نامأنوس شده است و فعالان بخش خصوصی را در سامان تعزیرات حکومتی به چالش کشیده است. شما امروز پروندهها را در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی کنید برای کالاهای ایرانی کالاهایی که منشأ ایرانی دارند به جهت اینکه حکم قانون در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسعه پیدا کرده است ما را به چالش کشیدهاند. مشکل ما در قانون پایانههای فروشگاهی کجا است، متأسفانه در قانون اشاره میکنند قانون اعتقادی به ارزش جایگزینی کالا را ندارد و کشورهای خارجی را مثال میزنند. در کشورها دیگر ما تورم لجام گسیخته نداریم، چطور کاسب یا فعال اقتصادی میتواند وقتی کالایی خریده است و هنوز نفروخته است، قیمت اش افزایش پیدا کرده است بعد ناچار باشد به قیمت اولیه بفروشد.
سؤال: آقای امیدوار، بفرمایید
امیدوار: در آن فضای مثبت و رویکردی که رئیس جمهور داشتند بخصوص صادرکنندگان صنفی که حضور داشتند از رئیس جمهور خواستند که این فضا به بخش خصوصی داده شود، ما به راحتی بتوانیم با ارزی که خودمان به راحتی میتوانیم و به دنبال تخصیص ارز از بانک مرکزی هم نیستیم، با آن ارزی که خودمان میتوانیم تهیه کنیم، ولی اگر بتوانند مراودات و بروکراسی تسهیل کنند به راحتی ارز را وارد کشور میکنند و اقتصاد را روان و پویاتر میکنند. رئیس جمهور هم ثبات ارز را قول دادند که در اولویت کار قرار بدهند و من مطمئن هستم که اتفاقات خوبی خواهد افتاد.