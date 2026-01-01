ارائه خدمات رایگان دندان‌پزشکی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد و قرارگاه جهادی امام علی (علیه‌السلام) در شهرستان بجنورد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این خدمات همزمان با برگزاری اردوی جهادی درمانی قرارگاه جهادی امام علی (ع) و با هدف ارتقای سطح سلامت دهان و دندان مددجویان و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌ها و نیرو‌های جهادی در حال ارائه است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای شروع اردو تاکنون ۱۱۶ نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، در مجموع ۱۵۱ خدمت دندان پزشکی شامل عصب‌کشی، ترمیم، جرم‌گیری و کشیدن دندان دریافت کرده‌اند.

گفتنی است اردوی جهادی درمانی دندان‌پزشکی قرارگاه جهادی امام علی (علیه‌السلام) از صبح دیروز آغاز شده و تا ۱۳ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.