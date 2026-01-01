پخش زنده
سهمیه خدمات پس از فروش برای شرکتهای واردکننده خودرو در سامانه جامع تجارت فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهمیه خدمات پس از فروش برای شرکتهای واردکننده خودرو اعم از CBU و KD در سامانه جامع تجارت فعال شده است.
بر اساس این تصمیم، میزان سهمیه خدمات پس از فروش معادل ۴ درصد از ارزش تأمین ارز شده کد تعرفههای CBU و KD از ابتدای سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. شرکتهای مشمول میتوانند برای مشاهده و مدیریت این سهمیه به فرم «مدیریت مجوز سیستمی سهمیه واردات» در سامانه جامع تجارت مراجعه کنند.
همچنین در صورت اقدام شرکتهای مشمول به ثبت سفارش با کد تعرفههای مشمول خدمات پس از فروش، بررسی سیستمی مجوز سهمیه خدمات پس از فروش بهصورت اجباری انجام خواهد شد. فهرست کد تعرفههای مشمول نیز در قالب فایل پیوست اعلام شده است.
بر این اساس، پاسخ درخواست مجوزهای مربوط به این حوزه سهمیه برای پروندههایی که در وضعیت «منتظر مجوز» قرار دارند، بهصورت خودکار صادر میشود. گفتنی است میزان تأمین ارز یا کالای ترخیصیافته در سالهای گذشته، جزو مصارف این حوزه سهمیه محسوب نشده و استفاده از این سهمیه مشمول قاعده فصلی نخواهد بود.