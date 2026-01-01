در مسابقات لیگ دسته سه فوتبال کشور، تیم شاهین توان آوران بجنورد، با یک گل از میهمان خود، آلومینیوم اراک شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در هفته نهم از سری مسابقات لیگ دسته سه فوتبال باشگاه های کشور، تیم شاهین توان آوران بجنورد، با یک گل از میهمان خود، آلومینیوم اراک شکست خورد.

نماینده فوتبال خراسان شمالی، از ۹ بازي انجام شده، ۴ امتياز به دست آورده و در رده یازدهم جدول ليگ سه فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد.

تیم پیام انتظار بجنورد، دیگر نماینده فوتبال خراسان شمالی، در لیگ برتر جوانان کشور، حضور دارد.