معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: ۱۳ طرح آبخیزداری در استان فعال است که تعدادی از آنها تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عبدالرضا نوری‌یزدان با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری نقش مهمی در کنترل سیلاب، فرسایش خاک، آب‌های زیرزمینی و پوشش گیاهی دارد، گفت: هر ساله طرح‌هایی در استان اجرا می‌شود که هم اکنون ۱۳ طرح فعال است.

وی افزود: در این برنامه، حدود ۳۰ طرح مختلف را در مناطق مختلف استان تعریف کردیم؛ از این تعداد برای ۱۶ طرح آبخیزداری قرارداد منعقد شده و برای مابقی طرح ها، سال آینده قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت تخصیص اعتبارات، این طرح‌ها تکمیل و افتتاح خواهد شد.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه ۲۴۲ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های آبخیزداری لرستان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این میزان اعتبار حدود ۱۰۲ میلیارد تومان از طریق اعتبارات محرومیت‌زدایی و مابقی هم از اعتبارات استانی و ملی تأمین شده، اما تخصیص اعتبارات اندک است و از این میزان اعتبارات، تاکنون ۷ درصد تخصیص‌داده‌شده است.

نوری‌یزدان گفت: طرح‌های آبخیزداری بر اساس مطالعه، برنامه‌ریزی و همچنین اولویت‌بندی اجرا می‌شود که این کار توسط کارشناسان انجام شده و در مناطق مورد نظر اجرا خواهد شد.

وی یادآور شد: با توجه به مشکلات حوزه آب، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در مدیریت آب هم اثرگذار است که بسیاری از طرح ها، بیشتر از تعهد سازمانی در دست اجرا قرار می‌گیرند و تا پایان سال حدود ۱۵ طرح تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: در ادامه همین برنامه‌ها، بند‌های خاکی در شهر‌های استان نیز تعریف شده که تلاش داریم تعدادی از آنها تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.