پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت روز پدر، صبح فردا در شهرک گلستان بجنورد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی پیاده‌روی خانوادگی به مناسبت روز پدر، صبح فردا در شهرک گلستان بجنورد برگزار می‌شود.

این همایش فرهنگی ورزشی که ۷ صبح فردا از مسجد امام رضا علیه السلام شهرک گلستان آغاز می‌شود، به صورت زنده از شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

کمیته پیاده روی هیات ورزش های همگانی خراسان شمالی از خانواده ها برای شرکت در این رویداد که همراه با برنامه های شاد و قرعه کشی است، دعوت کرده است.