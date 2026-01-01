پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی پیادهروی خانوادگی به مناسبت روز پدر، صبح فردا در شهرک گلستان بجنورد برگزار میشود.
این همایش فرهنگی ورزشی که ۷ صبح فردا از مسجد امام رضا علیه السلام شهرک گلستان آغاز میشود، به صورت زنده از شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
کمیته پیاده روی هیات ورزش های همگانی خراسان شمالی از خانواده ها برای شرکت در این رویداد که همراه با برنامه های شاد و قرعه کشی است، دعوت کرده است.