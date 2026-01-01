به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ مراسم سنتی و معنوی شب قرآن در شهر کاکانی امسال نیز با حضور پرشمار شهروندان، علما، خانواده‌ها و قاریانی از چند کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و بوسنی و هرزگوین برگزار شد.

در ابتدا ذاکر افندی لیوبوویچ امام جمعه منطقه، برای حضار سخنرانی کرد و سپس قاریان مدعو از جمله هادی اسفیدانی از جمهوری اسلامی ایران، حافظ جعفر آکبای از ترکیه، عزیز علیلی از کرواسی، حافظ نیاز آگان‌حوجیچ از بوسنی و هرزگوین و احمد علیلی از اسلوونی به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند.

اجرای تواشیح و الهیه‌خوانی (سرود‌های مذهبی به زبان بوسنیایی) از دیگر بخش‌های این برنامه بود.