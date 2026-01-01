پخش زنده
در جریان بازدید دادستان زرند و جمعی از قضات دادسرای زرند از زندان این شهرستان، ۱۲ زندانی آزاد و به مددجویان واجد شرایط مرخصی اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رضا یعقوبی گفت : از این تعداد، هفت نفر با بهرهگیری از ارفاقات قانونی و پنج نفر از محکومان مالی با مساعدت و کمکهای نیکوکاران و پرداخت مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان، امکان آزادی یافتند.
وی با یادآوری نقش خیرینی که اغلب به صورت گمنام برای آزادی زندانیان و حمایت از خانوادههای آنان اقدام میکنند، تأکید کرد: این فعالیتها نشاندهنده همکاری مؤثر دستگاه قضایی با خیرین برای تحقق عدالت، تسهیل بازگشت این افراد به جامعه و خانواده است و جا دارد از همه خیرین و نیکوکارانی که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، با سخاوت و احساس مسئولیت اجتماعی در این امر خداپسندانه مشارکت کردهاند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.
دادستان زرند همچنین با اشاره به بخش نامه قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به واجدین شرایط به مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع)، خاطر نشان کرد: به پیروی از سیره علوی و در راستای اجرای سیاستهای انسانمدارانه قوه قضائیه، به تمام زندانیانی که شرایط قانونی را دارا باشند، برای ایام ولادت و روز پدر مرخصی اعطا خواهد شد تا ساعاتی را در کنار خانوادههای خود سپری کنند.
این مقام قضایی در پایان، شرایط زندان شهرستان را مثبت ارزیابی و از مدیر و عوامل آن تقدیر کرد و بر تداوم و توسعه برنامههای فرهنگی، تربیتی و آموزشی در محیط زندان با هدف توانمندسازی، بازپروری زندانیان و آمادهسازی آنان برای بازگشت سالم به زندگی اجتماعی تأکید نمود.