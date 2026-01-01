به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛درمانگاه مراقبت و درمان زخم شهدای هسته‌ای اصفهان، دوازدهمین مرکز درمانی تجهیز با فناوری پلاسمای سرد در کشور است.

این فناوری، گامی مؤثر برای ارتقاء سطح سلامت عمومی، افزایش کیفیت درمان و تقویت زیست‌بوم فناوری سلامت کشور محسوب می‌شود.

پلاسمای سرد به‌عنوان روشی نوین، ایمن و غیرتهاجمی است که با تولید گونه‌های فعال اکسیژن و نیتروژن همچنین تابش اشعه فرا بنفش اثر درمانی روی زخم‌های مزمن دارد.

درمان زخم در بیمارستان الزهرای اصفهان شامل دو بخش سرپایی و بستری است.

بخش سرپایی در طبقه همکف به وسعت حدود ۳۰۰ مترمربع شامل دو بخش بستری زنان و مردان با ظرفیت هر کدام ۳ تخت همچنین بخش دبرید است.

بخش بستری در طبقه دوم به مساحت حدود ۶۰۰ متر مربع شامل ۱۴ اتاق با ظرفیت ۲۶ تخت است.

بیمارستان الزهرا با ۲۷ هکتار مساحت و ۵۲ بخش تخصصی و فوق تخصصی، به‌عنوان قطب درمانی منطقه هفتم کشور و معین پایتخت، میزبان بیماران خاص و پیچیده اصفهان و استان‌های همجوار است.

این مرکز با بیش از سه هزار نیرو و ۳۶۰ عضو هیات علمی، پس از چهار دانشگاه بزرگ کشور از نظر کادر علمی در رتبه پنجم قرار دارد و یک شهرک دانشگاهی سلامت محسوب می‌شود.