به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نشست فعالان سیاسی و اجتماعی در شهرکرد با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

فعالان سیاسی استان در نشست با رئیس جمهور در اولویت قرار دادن سهیمه آب استان، سرعت بخشیدن به اتصال خط ریلی استان، برچیده شدن تجمل گرایی، بهبود معیشت مردم، نوسازی ناوگان حمل و نقل، ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب سرمایه، توان و تخصص سرمایه‌های ایرانی، لغو قانون تابعیت مضاعف و لغو مالیات‌های گمرکی برای ورود سرمایه به کشور، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را خواستار شدند.