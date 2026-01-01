به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در اجرای طرح پیشگیری از سرقت اماکن خصوصی، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ علی زنگنه نیا افزود: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات تخصصی و بازجویی از شکات پرونده موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق به همراه همدستش شدند.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه متهمان در تحقیقات تکمیلی پلیس به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.