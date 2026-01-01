به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بهزاد سالاری افزود: با پیاده سازی دقیق اقدامات نوآورانه تولید در ماه‌های پیش رو و سرد سال ۷ درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به مهم‌ترین دستاورد‌های این پالایشگاه در ۹ ماهه سال جاری اظهار داشت: پالایشگاه چهارم با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت بهینه واحد‌ها و اجرای اقدامات فنی مؤثر، توانسته است به تمامی برنامه‌های از پیش تعیین‌شده تولید دست یابد و در برخی مقاطع حتی فراتر از برنامه مصوب عمل کند.

سالاری با بیان اینکه بهبود پایداری تولید و افزایش ظرفیت دریافت گاز در اولویت برنامه‌های پالایشگاه قرار داشته است افزود: از جمله اقدامات مهم انجام‌شده می‌توان به تعویض مولکولارسیو‌های ترین‌های ۲ و ۵ به‌منظور کاهش اختلاف فشار بستر‌ها و افزایش توان دریافت گاز اشاره کرد که نقش مؤثری در ارتقای عملکرد واحد‌ها داشته است.

وی ادامه داد: تست میدانی مواد شیمیایی بویلرها، بهینه‌سازی فرایند و کاهش تولید بخارات بویلر‌ها منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان عملیاتی شده و همچنین کاهش فلرینگ مخازن پروپان و بوتان به‌عنوان یکی از اقدامات زیست‌محیطی مهم پالایشگاه در این دوره به ثبت رسیده است.

مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت پایداری تولید در فصل سرد سال گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز در ماه‌های سرد، پالایشگاه چهارم تمهیدات گسترده‌ای را برای ورود ایمن و پایدار به این فصل اتخاذ کرده است.

سالاری انجام تعمیرات اساسی و پیشگیرانه، تأمین قطعات یدکی راهبردی، بازبینی دستورالعمل‌های بهره‌برداری و افزایش آمادگی نیروی انسانی را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: تمامی واحد‌ها به‌صورت کامل آماده تولید پایدار در زمستان هستند.

وی با اشاره به نتایج تعمیرات اساسی انجام‌شده در فصل گرم سال گفت: با توجه به تعویض مولکولارسیو‌ها و آماده‌سازی کامل تجهیزات، پیش‌بینی می‌شود مطابق با سال گذشته، در ماه‌های پیش رو و سرد سال حدود ۷ درصد افزایش تولید در پالایشگاه چهارم محقق شود.

سالاری در پایان با تأکید بر آمادگی عملیاتی پالایشگاه گفت: پالایشگاه چهارم پارس جنوبی با پیش‌بینی سناریو‌های مختلف مصرف و افزایش آمادگی واحدها، توان پاسخگویی کامل به افزایش ناگهانی مصرف گاز را دارد و در این راستا هماهنگی لازم با شرکت ملی گاز ایران نیز برقرار شده است.