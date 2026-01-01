پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: شب گذشته، دو جوان که قصد سوار کردن خانمی به زور و ارتکاب عمل مجرمانه را داشتند، با تماس این خانم با پلیس و درخواست کمک، با حضور به موقع پلیس، اقدام به فرار نمودند.
سرهنگ نجفی افزود: متهمان با مشاهده مأموران انتظامی از محل متواری شده و با بیتوجهی به دستور ایست، اقدام به فرار با خودرو کردند.
وی تصریح کرد: گشت پلیس در راستای انجام وظیفه قانونی و برای متوقفکردن خودرو، اقدام به تعقیب می نماید که در ادامه و پس از اخطارهای مکرر، تیراندازی قانونی پلیس صورت می گیرد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در بیان جزئیات بیشتر گفت: در جریان این عملیات، یکی از متهمان که حکم جلب به دلیل نزاع داشته مجروح و پس از انتقال به مرکز درمانی، فوت می کند.
گفتنی است بررسیهای تکمیلی درباره جزئیات این حادثه در دست انجام است