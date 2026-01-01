به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه آسمان امروز پنج شنبه صاف تا نیمه ابری و افزایش دما نیز در بیشتر مناطق استان محسوس خواهد بود گفت: در ارتفاعات با وزش باد خواهد بود که در برخی ساعات می‌تواند نسبتا شدید باشد.

نوروزیان افزود: در ساعات ابتدایی فردا جمعه، آسمان مازندران صاف تا نیمه ابری، اما از عصر فردا شاهد نفوذ سامانه ناپایدار جوی از غرب استان خواهیم بود که افزایش ابر، وزش موقت باد شدید و رگبار باران را به دنبال دارد.

وی گفت: این سامانه در مناطق کوهستانی سبب مه آلود شدن و بارش برف خواهد شد و توصیه می‌شود کشاورزان، دامداران، مدیران واحد‌های تولید و رانندگان نکات احتیاطی را رعایت کنند.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: فعالیت این سامانه بارشی، شنبه ادامه دارد و آسمان استان بیشتر ابری همراه با بارندگی و در ارتفاعات با بارش برف است.

از اواخر شنبه نیز کاهش ناپایداری‌ها و روز یکشنبه تا سه شنبه آسمان صاف تا نیمه ابری با افزایش نسبی دمای هوا خواهد بود.

به گفته نوروزیان، دریا امروز موج کوتاه دارد، اما از فردا مواج خواهد بود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

در شبانه روز گذشته اختلاف دمای هوا میان سردترین و گرمترین مناطق مازندران ۲۲ درجه سانتیگراد بود. ساری و قراخیل با ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده نور با ۲ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق مازندران بودند.