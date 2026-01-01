به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی اظهار داشت:در پی کسب اخباری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در نقاط مختلف شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی و با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و اداره برق شهرستان در بازرسی از محل‌های شناسایی شده تعداد ۵۶ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سردار محمدی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کردند بیان داشت:در این راستا ۱۰ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.