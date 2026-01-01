مادر شهید گرانقدر امیرسرلشکر زالی جاوید قراچه در کازرون به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بانو ماه طلعت جاویدی قراچه مادر شهید امیرسرلشکر زالی جاوید قراچه در کازرون آسمانی شد.

مراسم تشییع، تدفین، سومین و هفتمین روز درگذشت مرحومه امروز پنجشنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ در آرامستان روستای رشن آباد شهرستان کازرون برگزار می‌شود.

شهید امیر سرلشکر زالی جاوید قراچه در سال ۱۳۶۱ در سن ۲۳ سالگی در منطقه عملیاتی کوشک به شهادت رسید.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.