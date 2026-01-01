به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: ماموران پس از دریافت یک گزارش مبنی بر حفاری غیرمجاز توسط افرادی ناشناس واقع در یکی از محلات قدیمی و تاریخی این بندر، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سردار جاویدان افزود: در بررسی‌های میدانی صورت گرفته مشخص شد دوتن در پشت یک ساختمان قدیمی گلی در یکی از محلات این بندر تاریخی در حال حفاری هستند.

وی گفت: در این عملیات ۲۳ قطعه انواع سکه در اندازه و وزن‌ها و رنگ‌های مختلف شبیه به مس و مفرغ و قلع، یک قطعه نوک سر نیزه شبه فلز مفرغ، ۱۸ عدد انواع فلز، یک عدد جام کوچک فلزی رنگ، ۲ قطعه فلز مسی کوچک و بزرگ و تعدادی سنگ در ابعاد مختلف کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی هرمزگان ارزش این اشیای تاریخی را ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

سردار جاویدان افزود: در این رابطه دو تن دستگیر شدند.