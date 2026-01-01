پخش زنده
امروز: -
شرکت ملی نفت ونزوئلا با وجود تشدید تحریمها و محاصره دریایی توسط آمریکا با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، روند صادرات نفت خود را حفظ کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از رویترز؛ به رغم لفاظیهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دستور وی مبنی بر محاصره دریایی کشتیهای ونزوئلایی، گزارشهای میدانی حاکی از تداوم ورود نفتکشها به بنادر این کشور و بیاثر شدن تدریجی فشارهای واشنگتن است، ورود نفتکشهای جدید به آبهای این کشور و تداوم تبادلات نفتی با چین، نشاندهنده ناکامی کاخ سفید در به صفر رساندن صادرات نفت کاراکاس است.
دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد طی روزهای اخیر دستکم دو نفتکش تحت تحریم، با شکستن خط محاصره آمریکا وارد آبهای سرزمینی ونزوئلا شدهاند.
همچنین دو نفتکش دیگر نیز در حال نزدیک شدن به سواحل این کشور هستند که این امر نشاندهنده عزم جدی کاراکاس برای خنثیسازی تحریمهای غیرقانونی آمریکا است.
دو نفتکش در حال حرکت به سمت ونزوئلا، بخشی از ناوگان راهبردی مشترک با چین هستند که وظیفه انتقال نفت خام جهت تسویه تعهدات مالی به پکن را بر عهده دارند؛ اقدامی که نشان از عمق روابط راهبردی میان دو کشور در برابر یکجانبهگرایی آمریکا دارد.
دولت آمریکا که در هفتههای اخیر با دزدی دریایی و توقیف دو محموله نفتی سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان مالکان کشتیها داشته، اکنون با مقاومت شرکت ملی نفت ونزوئلا روبهرو شده است.
این شرکت با وجود حمله سایبری اخیر دشمن که با هدف فلج کردن سیستمهای اداری انجام شد، با تکیه بر توان داخلی و فعالسازی سیستمهای دستی، عملیات بارگیری و ذخیرهسازی نفت را مدیریت میکند و هماکنون حجم نفت ذخیره شده بر روی دریا در نزدیکی پایانه راهبردی خوزه به ۱۶ میلیون بشکه رسیده است که نشان از ظرفیت بالای مانور این کشور دارد.
کارشناسان معتقدند وضعیت فعلی یادآور شکست سیاست "فشار حداکثری" آمریکا در سال ۲۰۲۰ است، در آن زمان نیز واشنگتن تلاش کرد با تحریم شرکای تجاری ونزوئلا، شریان حیاتی اقتصاد این کشور را قطع کند، اما کاراکاس توانست با بازسازی صنعت نفت و یافتن مسیرهای جدید، تولید خود را احیا کرده و به سطح یک میلیون بشکه در روز برساند.
اکنون نیز شرکت ملی نفت ونزوئلا با ارائه راهکارهای تجاری جدید و تعامل سازنده با خریداران بینالمللی، در تلاش است تا با وجود کارشکنیهای آمریکا، ثبات را به بازارهای صادراتی خود بازگرداند. حتی شرکت آمریکایی «شورون» نیز مجبور شده برای تأمین نیازهای خود با مجوزهای خاص به انتقال نفت از ونزوئلا ادامه دهد که خود اعترافی عملی به نیاز بازار جهانی به نفت این کشور است.