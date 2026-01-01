زیتون، محصول نوپای خراسان جنوبی؛
۳۹۱ هکتار از باغهای استان زیر کشت زیتون بارور و ۵۲ هکتار زیر کشت زیتون غیر بارور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به جایگاه زیتون بهعنوان یکی از محصولات نوپای باغی استان گفت: تمرکز جهاد کشاورزی استان بر اصلاح و نوسازی باغات، افزایش کیفیت محصول، توسعه صنایع فرآوری و تولید زیتون سالم متمرکز شده و ظرفیت مناسبی برای تثبیت و ارتقای این محصول درخراسان جنوبی وجود دارد.
اسفندیاری افزود: با وجود چالشهای اقلیمی، برنامههای جهاد کشاورزی بر اصلاح و نوسازی باغات، افزایش کیفیت محصول، توسعه صنایع فرآوری و تولید زیتون سالم متمرکز شده و ظرفیت مناسبی برای تثبیت و ارتقای این محصول در استان وجود دارد.
وی گفت: در حال حاضر سطح باغات زیتون استان ۴۴۳ هکتار است که از این میزان، ۳۹۱ هکتار بارور و ۵۲ هکتار غیر بارور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در سال جاری به دلیل بروز سرمازدگی، سالآوری، خشکسالی و گرمای تابستان پیشبینی میشود مقدار محصول زیتون در استان به حدود ۷۰ تن کاهش یابد.
اسفندیاری گفت: شهرستانهای نهبندان، طبس و سربیشه به ترتیب با سطح زیر کشت ۲۱۹، ۹۲ و ۸۱ هکتار بیشترین سهم را در تولید زیتون استان به خود اختصاص دادهاند.
وی در خصوص میزان سازگاری اقلیم استان با کشت زیتون افزود: شرایط ایدهآل و مطلوب برای رشد و نمو زیتون، اقلیم مدیترانهای است که این شرایط بهصورت کامل در استان وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: با این حال، در برخی مناطق گرمسیر استان از جمله بخشهایی از شهرستانهای نهبندان و طبس که شدت یخبندانهای زمستانه کمتر است، امکان باردهی برخی ارقام زیتون وجود دارد.
اسفندیاری با اشاره به مهمترین چالشهای پیش روی باغداران زیتون استان گفت: مهمترین چالش، تأثیرپذیری شدید زیتون از شرایط اقلیمی مانند سرمای زمستانه، گرمای بهار و تابستان و همچنین عدم تلقیح و باروری مناسب درختان در برخی سالهاست که این موضوع آسیب تولید زیتون را نسبت به سایر محصولات باغی افزایش داده است.
وی درباره تأثیر کمآبی و خشکسالی بر عملکرد باغات زیتون نیز گفت: در شرایط گرما و خشکی هوا، تلقیح گلها و باردهی درختان زیتون کاهش مییابد و کمآبی تابستان نیز بهطور مستقیم بر کاهش کمّی و کیفی محصول تأثیر منفی دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، درباره ارقام کشتشده زیتون در استان افزود: بیشترین رقم موجود در باغات استان، رقم زرد است و سایر ارقام مانند روغنی، شنگه، گلوله زیتون، آربیکن، کرونایکی، آمیگدال و کراتینا در سطوح محدود کشت شدهاند.
اسفندیاری گفت: از بین ارقام موجود، رقم زرد سازگاری نسبی بیشتری با شرایط استان دارد، هرچند در مناطق عمده زیتونکاری، باغاتی با تنوع ارقام کافی احداث شده که برخی از این ارقام عملکرد رضایتبخشی داشتهاند، اما توسعه تجاری آنها تاکنون انجام نشده است.
اسفندیاری افزود: باغداران میتوانند با مراجعه به مدیریتهای جهاد کشاورزی از حمایت فنی و کمکهای مالی برای اجرای طرحهای اصلاح باغات بهویژه سرشاخهکاری درختان و توسعه باغات شامل خرید نهال، کاشت نهال، چالهکنی، تسطیح زمین، تغذیه پایه و نصب قیم بهرهمند شوند.
وی گفت: این طرحها صرفاً در مناطق عمده زیتونکاری استان شامل شهرستانهای نهبندان، طبس، سربیشه، خوسف و عشقآباد اجرا میشود.
اسفندیاری با بیان اینکه آفات مهمی مانند مگس زیتون در استان خراسان جنوبی وجود ندارد افزود: در حال حاضر برخی آفات نظیر پسیل و تریپس در بعضی باغات مشاهده میشود که با مدیریت مناسب قابل کنترل هستند.
وی در خصوص وضعیت صنایع تبدیلی و فرآوری زیتون در استان گفت: هم اکنون پنج کارگاه روغنکشی در شهرستانهای نهبندان، طبس و سربیشه فعال هستند که عملیات استحصال روغن را انجام میدهند و توسعه کارگاههای تولید کنسرو زیتون از ضروریات استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبیبا اشاره به اینکه تقریباً تمام زیتون تولیدی استان یا برای روغنگیری و یا برای تهیه کنسرو مورد استفاده قرار میگیرد، افزود: با توجه به اینکه برداشت زیتون در استان بهصورت دستی انجام میشود و محصول در کوتاهترین زمان به روش سرد روغنگیری میشود، کیفیت روغن زیتون تولیدی استان بسیار مطلوب است و باغداران عمده مشتریان خاص خود را دارند.