مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان از غرس ۳ هزار اصله نهال و بذر همزمان با روز پدر با شعار «درختی برای پدر، به نیت حاج قاسم» در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسفندیار خزایی گفت: همزمان با سراسر کشور، پویش بزرگ کاشت درخت در تمامی شهرستان‌های استان همدان با هدف ترویج فرهنگ صیانت از محیط‌زیست و گرامیداشت یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

او با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بیان کرد: این حرکت نمادین و معنوی در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۱۳ دی‌ماه، با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم آغاز خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان با اشاره به اینکه این طرح فرصتی برای تقویت پیوند جامعه با طبیعت و تبیین مسئولیت اجتماعی در قبال میراث سبز آیندگان است، تصریح کرد: در این طرح مجموعاً بیش از ۳ هزار اصله نهال و انواع بذور جنگلی در اراضی مشخص شده غرس خواهد شد.

خزایی تاکید کرد: انتخاب گونه‌ها متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه بوده و گونه‌هایی نظیر سرو، کاج و بادام در کنار بذور بومی مانند داغداغان، ارژن و بلوط کاشته می‌شوند.