به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در پی شهادت شهید امنیت امیرحسام خدایاری فرد با شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه بسیجی متعهد برادر شهید امیرحسام خدایاری فرد از نیرو‌های مدافع امنیت و زخمی شدن ۱۳ تن دیگر از همرزمان بسیجی اش در انجام خدمت برقراری آرامش و نظم در شهرستان کوهدشت را به اطلاع عموم ملت ایران می‌رسانیم.

شهادت مظلومانه این بسیجی جوان و زخمی شدن همرزمانش در پی اقدام ناگهانی و خشن عوامل فرصت طلب وابسته به دشمن در شهر کوهدشت که با نفوذ، تحریف و بهره‌گیری از فضای اعتراضات مردمی رقم خورد، نمونه‌ای از تعهد و ایثار بسیجیان این مرزوبوم در استقرار ثبات و امنیت است.

سپاه حضرت ابوالفضل لرستان این ضایعه جانکاه را به خانواده و همرزمان بسیجی این شهید والامقام تسلیت و تبریک عرض می‌نماید و تصریح می‌دارد که خواب دشمنان خبیث ملت ایران برای امنیت زدایی و بی ثباتی سرزمین امن ایران هیچگاه تعبیر نخواهد شد.