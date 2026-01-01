امروز: -
سفر استانی رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۱۱- ۰۸:۴۷
برچسب ها: سفر استانی رئیس جمهور ، چهارمحال و بختاری ، فعالان اقتصادی ، بهره برداری از طرح صنعتی
 