



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، آئین اختتامیه بیست و دومین کنگره «شعر فاطمی» استان فارس با رونمایی از پرچم متبرک آستان امام رئوف علیه السلام، پخش زنده مرشد خوانی و با حضور پنج تن از شاعران برگزیده استان‌های فارس، قم و اصفهان در مسجد امام حسین علیه السلام شهرستان جهرم برگزار شد.

این رویداد فرهنگی با اجرای سید احمد علوی، شاعر آئینی کشور از شهر مقدس قم آغاز و شاعرانی، چون حاج احد ده بزرگی پدر شعر آئینی فارس، دکتر ساجده تقی زاده نویسنده کتاب معروف «ماه خانم» که به تقریظ مقام معظم رهبری در آمده، عبدالرضا قیصری شاعر طنز پرداز استان فارس، فراز ملکیان از شاعر برجسته آئینی استان اصفهان، فاضل رفیعی غیاثی شاعر نام آئینی فارس و امیر صادقیان از شاعران مطرح آئینی شهرستان جهرم، سروده‌های خود را به پیشگاه آسمانی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها تقدیم کردند.