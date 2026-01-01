پخش زنده
جشنواره ملی شعر "فرخی سیستانی" با محوریت "هامون" با حضور شاعران سراسر کشوردر زابل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، با قدردانی از همراهی هنرمندان، شاعران، مسئولان و دغدغهمندان فرهنگی، بر اهمیت استمرار برگزاری رویدادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: برگزاری مستمر رویدادهای فرهنگی، بهمثابه کتابت با خون بر روی آب است، اما همین استمرار است که به یک جریان فرهنگی معنا و هویت میبخشد.
عبدالسلام بلوچزاده با اشاره به پیوند این جشنواره با نام فرخی سیستانی افزود: فرخی بیتردید یکی از برجستهترین شاعران پارسیگوی است که در برخی نگاههای محدود، به حاشیه رانده شده، در حالیکه شعر او سرشار از استعارهها، تشبیهات بدیع و زیباییهای زبانی است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به هامون تصریح کرد: هامون سالها بهعنوان یک مسئله زیستمحیطی دیده شده در حالیکه هامون یکی از المانهای مهم هویت ایرانی است. اگر این نگاه هویتی در سطح ملی تکثیر میشد، امروز دغدغه هامون محدود به سیستان نبود و به مسئلهای فراگیر در سراسر کشور تبدیل میشد.
در ادامه این مراسم، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه شهرستان زابل، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی سیستان گفت: سیستان زادگاه نامهایی است که در تاریخ ادب فارسی جاودانه شدهاند و فرخی سیستانی یکی از درخشانترین این نامهاست؛ شاعری با صدایی روشن، تابناک و ماندگار معروف است.
علی ولایتیپور افزود: سیستان سرزمینی با بیشاز پنج هزار سال قدمت تاریخی است و عظمت آن نیازی به تعریف ندارد. هر برگ از تاریخ این دیار که ورق بخورد، نشانی از عزت، افتخار، هنر، پهلوانی و باورهای ریشهدار دینی دیده میشود.
وی با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی ارزشمند برای ارجنهادن به مفاخر فرهنگی و ادبی سیستان است.