



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۱۰۰ هزار نخ سیگار خارجی فاقد مجوز و دستگیری یک متهم خبر داد.

سرهنگ "سیدمحمد صدرایی‌نژاد" بیان کرد: مامورین این یگان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متقوف نمودند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودرو مذکور ۱۰۰ هزار نخ سیگار غیرمجاز و خارجی به ارزش ۴ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ صدرایی‌نژاد تصریح کرد: در این رابطه راننده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.