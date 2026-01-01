فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۳۰ روستای چهارمحال و بختیاری با تانکر آبرسانی می‌شوند.

آبرسانی سیار به ۱۳۰ روستای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام جعفری گفت: یکی از چالش‌های اساسی کشور مشکل آب است.

فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: منابع فلات مرکزی که بارش کم است و منابع محدود آب دارد بیشترین حوزه کشاورزی و صنعت را دارد.

جعفری گفت: شفاف نبودن منابع و مصارف در حوزه زاینده رود مهمترین مشکل است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰ هزار واحد در استان تهران گفت: هم اکنون در استان اصفهان ۱۱ هزار واحد صنعت وجود دارد.

حجت الاسلام جعفری گفت: ۷۰۰ واحد فولادی در اصفهان وجود دارد که رتبه اول فولاد کشور را دارد.

وی با اشاره به وجود هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی بزرگ دامپروری در اصفهان گفت: ۲۸۰ هزار هکتار سطح زیر کشت کشاورزی این استان است.

حجت الاسلام جعفری گفت: پس از پیروزی انقلاب سطح زیر کشت در استان اصفهان ۵ برابر شده است که ۶۵ هزار هکتار از این اراضی محصولات پرآب بر هستند.

به گفته وی؛ با ایجاد تونل اول دوم و چشمه لنگان ۲۸۰هزار متر مکعب آب به استان هم جوار منتقل می‌شود.

حجت الاسلام جعفری گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در بستر رودخانه زاینده رود در استان اصفهان وجود دارد.

وی افزود: ۲ میلیارد و صد میلیون متر مکعب آب با احتساب این تونل‌ها و چاه‌ها به استان اصفهان منتقل می‌شود؛ با این وجود مبدا یعنی استان چهارمحال و بختیاری ویران شده است.

حجت الاسلام جعفری گفت: رفع مشکل کم آبی در فلات مرکزی نه از استان چهارمحال و بختیاری و نه با دولت است؛ ما باید مصرف را مدیریت کنیم و جلوی این توسعه ویرانگر را بگیرم.

وی گفت: بیش از ۱۳۰ روستای چهارمحال و بختیاری آب شرب خود را با تانکر تامین می‌کنند.